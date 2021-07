Festival Internațional de Folclor

Cântec, joc și voie bună, în prezența a zeci de trupe, venite din cinci țări, de peste munți și zări, pentru a participa la a XXXII-a ediție a renumitului Festivalului Internațional de Folclor „Întâlniri Bucovinene” – asta se întâmplă timp de trei zile, în municipiul de la poalele Rarăului.

Evenimentul se desfășoară pe platoul central din Câmpulung Moldovenesc în perioada 23 și 25 iulie, timp în care sunt prezentate folclorul și tradițiile Bucovinei, prin intermediul participanților din cinci țări în care trăiesc foști locuitori ai Bucovinei și urmașii acestora: Polonia, Ucraina, România, Ungaria și Republica Moldova.

Evenimentul, organizat cu mari eforturi, mai ales din cauza pandemiei, a debutat vineri, aproape de orele amiezii, cu Parada portului popular.

Spectatorii, dornici de manifestări, după o perioadă îndelungată de restricții, au putut admira nu doar frumusețea participanților și a straielor populare ale acestora, ci și pe cea a câinilor ciobănești ori a cailor puternici, buni la călărie, cât și la tras caleașca.

Parada portului popular

La fel ca în ceilalți ani, evenimentul a debutat cu parada portului popular, o defilare plină de culoare, sunete și voie bună, a participanților din cele cinci țări, sub ochii dornici de evenimente ai spectatorilor.

Pentru a nu bloca traficul rutier pe principala arteră de circulație care traversează orașul, parada a fost organizată pe o stradă paralelă, cu punct terminus în Centru, lângă Casa de Cultură, acolo unde participanții erau așteptați cu pâine și sare de doi copii îmbrăcați în frumoase haine tradiționale, dar și de organizatori, în frunte cu președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, și primarul municipiului, Mihăiță Negură.

O frumoasă impresie au făcut bucovinenii îmbrăcați ca pentru zi de sărbătoare, călare pe mândri cai, care mergeau prin mulțime bine struniți, urmați de un șir de calești și căruțe trase de cai, încărcate cu oameni, în urma cărora rămânea sunetul vesel al zurgălăilor.

Restul alaiului a venit pe jos, dar fiecare trupă avea ceva aparte, care stârnea interesul spectatorilor – straiele purtate, cântecele interpretate, modul în care interacționau cu cei din jur sau pur și simplu zâmbetele cu care defilau, inspirând celor din jur bucurie și dorința de a-i vedea cum evoluează pe scenă, în cele trei zile de festival.

Perioadă plină de evenimente de interes național și internațional, la Câmpulung Moldovenesc

Parada a durat mai bine de o oră și jumătate, după care, pe scenă, s-a anunțat deschiderea oficială a celei de-a 32-a ediții a Festivalului Internațional de Folclor „Întâlniri Bucovinene”.

Primarul municipiului, Mihăiță Negură, s-a adresat tuturor participanților:

“Ne-a despărțit un an de zile, un an greu, în care toți am trecut prin momente dificile. Iată că în acest an legislația ne permite să organizăm evenimente de acest gen, în aer liber. Salut participarea tuturor turiștilor care ne vizitează stațiunea de interes național Câmpulung Moldovenesc și profit de ocazie să vă spun ce evenimente vor mai fi la noi în perioada următoare.

Săptămâna viitoare vă invit la cel mai mare ultramaraton montan – Ultra Rocks, de 115 km pentru femei și 200 de km pentru bărbați, la care participă peste 1000 de alergători din 18 țări. În perioada 7-8 august va fi etapa a III-a la drift, pe TransRarău, cu o expoziție a mașinilor de drift pe platoul central din fața Casei de Cultură. În perioada 26 -29 august va fi cea de-a VI-a ediție a Festivalului Câmpulung Film Fest. Toamna acestui an o vom încheia cu noi ediții ale Festivalului Drumul Lemnului și Târgului Lăptarilor și prima etapă a Raliului Bucovinei”.

Gheorghe Flutur: “Bucovina are nevoie de evenimente pentru a atrage cât mai mulți turiști”

În continuare, Mihăiță Negură l-a invitat să vorbească pe președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, în calitate de partener al acestui mare festival.

“Sunt bucuros să vă salut și eu, să vă văd zâmbind... După mai bine de un an de greutăți era așteptat un astfel de eveniment în Bucovina. 32 de ani are acest festival internațional de folclor, timp în care au fost peste 3000 de formații care au participat la aceste evenimente. Mă rog la Dumnezeu să ne lase pandemia în pace să putem organiza și alte evenimente care să ajute turismul din Bucovina. Aici, în Câmpulung, faceți lucruri minunate – primarul, bravo lui, este un bun gospodar și organizator.

În perioada viitoare vom avea foarte multe evenimente, pentru toți, dar în special pentru românii care vin să își facă concediul acasă, august fiind Luna Diasporei. Vorbesc de Festivalul Medieval din 13-15 august, Hora de la Prislop, pe 22 august, împreună cu cei din Maramureș, și multe alte evenimente. De ce? Bucovina are nevoie de evenimente pentru a atrage cât mai mulți turiști. Înainte de pandemie, Suceava devenea a treia destinație turistică ca număr de locuri de cazare, după litoral și Brașov. Iar acesta este meritul dumneavoastră, al celor care ați investit în turism. Eu mă voi încăpățâna să organizez, împreună cu primarii, evenimente care să atragă în continuare turiștii și să punem în valoare ce avem noi mai frumos – obiceiuri, tradiții, portul popular, gastronomia. Împreună am reușit să ieșim în lume, să ne cunoască, iar astăzi, capitala folclorului autentic este la Câmpulung Moldovenesc. În paralel, CJ vă pregătește noi surprize – chiar acum se filmează Nunta în Bucovina, o să o vedeți pe televiziunile naționale, după care o vom da pensiunilor, să încurajăm tinerii să facă nunți tradiționale. În toamnă vom lansa primul festival al rapsozilor pentru a pune în valoare autenticul, meșteșugarii, lada de zestre. Sunt valori pe care Bucovina le mai are, de aceea vă îndemn să purtați și să încurajați purtarea portului popular și să fiți alături de folclorul românesc”.

Festivalul Internațional de Folclor „Întâlniri Bucovinene” – scurt istoric

Începuturile acestui festival îşi au originea în anul 1989, datorită unui grup artistic de amatori „Jastrowiacy", alcătuit din emigranți polonezi din Bucovina.

Imboldul care i-a mânat să se apuce de treabă şi i-a călăuzit în timp a fost nevoia de conservare şi de promovare a imaginii Bucovinei, ca regiune multinațională, în care grupurile etnice diferite au trăit şi trăiesc în bună înțelegere şi fără conflicte între etnii.

Prima ediție a festivalului a avut loc la Jastrowie, sub denumirea de „Festival de folclor al polonezilor originari din Bucovina".

Din anul 1992 s-a optat pentru denumirea Festivalul Internațional de Folclor „Întâlniri Bucovinene".

Odată cu sărbătorirea a 10 ani de existență a festivalului, acesta a fost extins și în România, la Câmpulung Moldovenesc.

Obiectivul general al festivalului este promovarea Bucovinei, ca model de înțelegere și de colaborare armonioasă prin păstrarea identității culturale.

Activitățile culturale desfășurate pe tot parcursul festivalului urmăresc prezentarea bogăției cultural-populare bucovinene în manifestarea ei multietnică, prin trecerea în revistă a formațiilor artistice participante, care prezintă cântecul, jocul, muzica, portul și obiceiurile, precum și stimularea procesului de formare a conștiinței comunității bucovinene regionale, mai ales în rândul tinerilor.