Promoția 2021

Eleva Miruna Elena Palaghean, de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, promoția 2021, cu un IQ de geniu, numărându-se printre cei mai inteligenţi 2% oameni din lume, eleva fiind admisă încă din clasa a X-a în organizaţia elitistă a celor mai strălucite minţi ale planetei – Mensa, s-a hotărât, după mai multe tatonări, să studieze în Statele Unite ale Americii, la Dartmouth College, New Hampshire. Este vorba de o universitate de prestigiu fondată în 1769, membră Ivy League, locul de naștere al inteligenţei artificiale, unde suceveanca a obținut bursă de studii.

Rata de admitere a studenților internaționali la această universitate a fost în 2021 de 6,7%. „În ceea ce mă privește, în alegerea pe care am făcut-o a contat foarte mult faptul că Universitatea Dartmouth acordă un loc major informaticii (domeniul pe care vreau și eu să îl urmez), proporția studenților internaționali acceptați, precum și oferta sa de activități extrașcolare”, susține Miruna Palaghean, tânără despre care s-a spus că „nivelul său de inteligenţă şi IQ-ul de peste 131 i-au fost certificate printr-un test de 45 de întrebări elaborate de Mensa International, de tip matrici progresive Raven, pe care, statistic, pot să le rezolve doar două procente din populaţia lumii”.

„Îmi doresc să aduc în țară cunoștințele pe care le voi dobândi la Dartmouth”

Tânăra genială de la „Petru Rareș” a povestit cum a ajuns să fie acceptată la universitatea americană: „Amsusținut primul examen SAT la disciplinele limba engleză și matematică în martie 2020, chiar înainte de carantină. Iar examenul SAT 2 (matematică 2 și fizică) trebuia să fie susținut în luna mai a aceluiași an, dar a fost mai întâi amânat, apoi anulat, pentru ca, în cele din urmă, să fie reprogramat pentru septembrie. Itemii incluși în aceste examene sunt diferiți de ceea ce se lucrează la noi în mod uzual. Notațiile și metodele de rezolvare ale problemelor sunt, de regulă, orientate spre rezolvarea practică și rapidă a cerințelor. La SAT 2 am obținut punctajul maxim, iar la SAT, deși am țintit punctajul maxim, rezultatul m-a clasat în top 1% dintre toți elevii care au susținut acest examen. Din cauza închiderii multor centre de testare SAT din întreaga lume, pentru majoritatea universităților acest test a devenit opțional și a crescut ponderea celorlalte aspecte ale aplicației de admitere (activități extrașcolare, rezultate la concursuri, eseu personal, recomandările profesorilor și a consilierului școlar)”.

Printre altele, Miruna a mai spus că nu ar fi crezut că activitățile pe care le-a derulat în anii liceului să aibă cu rol decizional în ceea ce o privește. A susținut, de asemenea, testul TOEFL, test de limbă, cultură și civilizație engleză, din camera ei - de acasă, monitorizată prin camera laptopului de un proctor și de un program bazat pe inteligență artificială. A fost mai dificil decât testele Cambridge populare în România, fiind de nivel academic mai înalt, măsurând competențele în mod încrucișat. Miruna a obținut 118 puncte, din maximum de 120.

Tânăra susține că și-a dorit dintotdeauna să studiez în Statele Unite ale Americii, pentru că universitățile de acolo au o abordare mult mai practică și mai colaborativă a procesului de învățare, iar la final, studenții sunt pregătiți pentru integrarea în viața productivă. „România are deja un renume în domeniul IT, dar, consider eu, are încă un potențial uriaș de creștere. Îmi doresc să aduc în țară cunoștințele pe care le voi dobândi la Dartmouth, să contribui la digitalizarea societății românești și să confirm valoarea la care face referire scrisoarea de acceptare”, a declarat tânăra.

„Vei adăuga o voce importantă la comunitatea noastră de studenți”

Vă prezentăm scrisoarea de acceptare pe care a primit-o Miruna din partea conducerii universității americane: „Felicitări! În numele comitetului de admitere, sunt onorat să îți ofer admiterea la Dartmouth College. Ai oferit o aplicație impresionantă și te invit să începi studiile la facultatea noastră de Arte și Științe în septembrie.

Admiterea ta la colegiu, în timpul unui ciclu de admitere istoric pentru noi, reflectă încrederea noastră în remarcabilele tale realizări academice și personale. Vei adăuga o voce importantă la comunitatea noastră de studenți și suntem încântați să te întâmpinăm la Colegiul Dartmouth, în cel de-al 252-lea an universitar, în toamna aceasta. Felicitări din nou, Miruna, pentru acceptarea ta la Clasa 2025. Bine ai venit la Dartmouth!”

„Miruna va rămâne, pentru mine, eleva misterioasă, care știe mereu răspunsul corect la orice întrebare”

Despre Miruna Palaghean, eleva de la „Petru Rareș”cu un IQ de geniu, vorbește laudativ și prof. Mihaela Fodor: „Am cunoscut-o pe Miruna Palaghean în calitate de profesor de limba engleză. În toţi aceşti ani, şi-a demonstrat calităţile intelectuale, în activităţi şcolare şi extraşcolare, participând la diferite concursuri şi olimpiade. În tot ceea ce face, Miruna este o persoană deosebit de serioasă, perseverentă şi corectă. Extrem de inteligentă şi punctuală, Miruna dă dovadă de spontaneitate şi bun-simţ, încercând să găsească uşor soluţii la problemele abordate. În timpul orelor, Miruna se dovedește a fi deschisă dialogului, impunându-se cu blândețe ca lider și reușind cu succes să dezvolte diverse idei. Este foarte activă, răspunsurile sale dovedind o profunzime rafinată a gândirii și cunoștințe generale bogate, precum și multă creativitate și imaginație. Miruna combină cu succes acuratețea limbii engleze cu diversitatea și complexitatea abordării problemelor contemporane”.

Profesoara Mihaela Fodor, de la Colegiul „Petru Rareș” Suceava, susține că Miruna este și o tânără foarte ambițioasă, ce își stabilește obiective înalte, pe care reușește să le atingă. „Modul său de gândire combină abordarea analitică cu cea sintetică, adaptată tipului de sarcină academică. Aș sublinia faptul că, pe lângă pregătirea sa specializată, face parte din acea categorie de oameni pregătiți oricând să învețe ceva. Dorința de acumulare de cunoștințe, maturitatea mentală și perfecțiunea în munca sa i-au adus Mirunei încrederea și respectul colegilor și profesorilor săi. Miruna va rămâne, pentru mine, eleva misterioasă, care știe mereu răspunsul corect la orice întrebare”, a completat profesoara de limba engleză.