Marţi, 8 Iunie 2021 (16:28:39)

Tinerii cu o condiție fizică bună și aptitudini sportive au ocazia să se înscrie zilele acestea (până luni inclusiv) la admiterea pentru clasa a IX-a la secția de fotbal a Liceului cu Program Sportiv Suceava, pentru anul școlar 2021-2022.

Înscrierile se fac în perioada 7-14 iunie 2021, în intervalul orar 9:00-18:00, pe baza unui dosar, la sediul liceului din cartierul G. Enescu 26A, din municipiul Suceava.

Secția de fotbal are în componență opt antrenori licențiați UEFA și participă atât în competițiile locale/județene organizate de AJF Suceava, cât și în cele naționale sub egida FRF, având rezultate remarcabile în competiții, cât și numeroase promovări de sportivi la seniori la echipe ca ACS Foresta Suceava, FCM Bucovina Rădăuți, ACS Șomuz Fălticeni, dar și la cluburi din afara județului Suceava ca Viitorul Constanța, FCSB, Gaz Metan Mediaș, FC Botoșani etc.

“O bază sportivă excelentă, materiale diversificate, competența antrenorilor, competiții oficiale și amicale la juniori, echipă proprie de seniori, toate puse la dispoziția ta, gratuit, doar dacă devii elevul nostru!

Toate acestea formează cadrul perfect pentru a progresa și, de ce nu, pentru ați îndeplini visul de a ajunge fotbalist, iar dacă din nefericire sau accident nu atingi acest deziderat cu siguranță la sfârșitul clasei a XII-a vei fi pregătit de a accede în școlile de poliție, jandarmerie sau la Facultatea de Educație și Sport și mai departe de a ajunge profesor, antrenor, preparator fizic, kineto-terapeut etc. sau în orice alt domeniu vrei tu, având în vedere că se fac aceleași materii din curriculum cu excepția celor mai puțin importante, care au fost înlocuite de cele 2 ore de sport zilnice.

Deci, ce mai aștepți ??? …ne vedem la înscrieri!!!”, au transmis reprezentanții unității de învățământ care de ani de zile demonstrează că este o adevărată „trambulină” pentru promovarea în echipele de seniori, dar și pentru formarea unor profesioniști în domenii conexe.

Amintim câțiva din jucătorii promovați în ultimii 5 ani la echipele de seniori:

Născuți în anul 1998 – ACS Bucovina Rădăuți: Alin Florescu și Cosmin Buziuc. ACS Șomuz Fălticeni: Ionel Zamă.

Născuți în anul 1999: ACS Bucovina Rădăuți: Cosmin Coroamă și Robert Ciobanu. ACS Șomuz Fălticeni: Paul Ionescu. ACS Foresta Suceava: Ruben Sumanariu și Mădălin Onofraș.

Născuți în anul 2000 – ACS Bucovina Rădăuți: Eduard Baicu. ACS Șomuz Fălticeni: Andrei Sahlean. ACS Foresta Suceava: Augustin Cărbune.

Născuți în anul 2001 – ACS Șomuz Fălticeni: Robert Robciuc și Alin Cazacu. ACS Bucovina Rădăuți: Abel Coajă, Daniel Bejenar și Marius Puha.

Născuți în anul 2002 – ACS Bucovina Rădăuți: Eduard Ciobanu, Robert Șpac, Valentin Străjeriu și Alexandru Pitic. ACS Foresta Suceava: Vlăduț Cimbru. CSM Pașcani: Claudiu Popa.

Născuți în anul 2003 – ACS Bucovina Rădăuți: Mihai Nistor. ACS Foresta Suceava: Ciprian Hostiuc și Andrei Popovici.

Născuți în anul 2004: ACS Bucovina Rădăuți: Iulian Coroamă.