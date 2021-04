Judecătorii l-au condamnat pe tânărul mopedist pentru ucidere din culpă, plus două infracțiuni circumstanțe agravante

Sentință judecători

Un tânăr din Stroiești, care a provocat un accident mortal în timp ce se deplasa cu un motoscuter, a fost condamnat la 2 ani și 2 luni de închisoare cu executare, sentința fiind dată de magistrații de la Judecătoria Suceava, care au ținut cont de faptul că tânărul nu avea permis de conducere și era sub influența băuturilor alcoolice. Inculpatul a făcut apel împotriva acestei soluții, care nu este definitivă și irevocabilă. În teribilul accident produs în octombrie 2017 a murit un tânăr de 17 ani, pasager pe moped.

În dimineața zilei de 15 octombrie 2017, în jur de ora 6.00, Ioan Cocari, atunci în vârstă de 25 de ani, din Stroiești, conducea un moped marca Peugeot pe raza comunei Șcheia, pe strada Centurii. În timp ce se deplasa pe direcția spre restaurantul Polaris, tânărul a scăpat mopedul de sub control, acesta acroșând o bordură și răsturnându-se pe carosabil. Impactul a fost violent, la fel și căzătura celor doi tineri pe suprafața carosabilă.

Daniel Tocariu, în vârstă de 17 ani, care era pasager pe moped, a decedat în urma accidentului. Nici cel care conducea mopedul nu a scăpat deloc ușor. Ioan Cocari a ajuns în stare gravă la Spitalul Județean Suceava, cu o fractură de bază de craniu. El a fost internat atunci pe secția ATI, fiind și el în pericol de deces.

Probele de sânge recoltate la spital au indicat ulterior că tânărul care conducea mopedul era băut.

În aceste condiții, inculpatul a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava pentru comiterea infracțiunilor de ucidere din culpă, conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului. Pentru cine nu știe, conform Codului Penal, deplasarea pe un moped sub influența alcoolului ori fără permis de conducere atrage aceeași răspundere penală ca și în cazul unui conducător de autoturism.

Conform sentinței Judecătoriei Suceava, tânărul a fost condamnat la 1 an și 6 luni de închisoare pentru ucidere din culpă și câte 1 an de detenție pentru conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului. În urma contopirii pedepselor și a aplicării sporului obligatoriu a rezultat condamnarea de 2 ani și 2 luni de închisoare.

Tânărul din Stroiești va încerca să obțină clemență din partea judecătorilor de la instanța superioară, care vor da verdictul final în acest dosar. Marea problemă la el este cumulul de infracțiuni grave și cele două circumstanțe agravante grave ale uciderii din culpă, respectiv consumul de alcool și conducerea fără permis.