Vot online

În popor se spune că noaptea este sfetnic bun, dar pentru unii, peste noapte apar răsturnări de situație care te lasă cu gura căscată, cum a pățit și Mircea Geoană, care a mers la culcare președinte și s-a trezit dimineață pe locul II.

Cam aceeași situație (păstrând proporțiile) s-a petrecut cu alegerile online de desemnare a reprezentanților societății civile pentru comisia tehnică a proiectului Parc Șipote.

După ce timp de aproape o săptămână Andrei Bacoș a condus detașat clasamentul la secțiunea bărbați, având câteva sute de voturi în față, în noaptea de sâmbătă spre duminică, înainte de închiderea voturilor, situația s-a schimbat aproape inexplicabil.

Pe locul I, “la mustață”, s-a situat Alin Opincaru, cel care până atunci se afla pe locul II în preferințele sucevenilor, dar la o distanță considerabilă de contracandidatul principal.

Din 2.502 voturi primite în total, 1.165 voturi (46,6%) au fost pentru Alin Opincaru, 1.136 voturi (45,4%) pentru Andrei Bacoș, iar 201 voturi (8%) pentru Mihai Androhovici.

La secțiunea femei (pentru egalitatea de șanse, s-a mers pe ideea ca cei doi reprezentanți ai societății civile să fie unul de gen masculin și unul feminin), nu au fost surprize, Sînziana Râșca, care a avut din start cele mai multe voturi, situându-se pe locul I – 1.239 voturi (49,5%), urmată de Camelia Iordache - 665 voturi (26,6%), Dora Serediuc - 339 voturi (13,5%) și Nicoleta Lazăr/Dăneasa - 259 voturi (10,4%).

Votanții de noapte

În vreme ce ocupantul locului I, Alin Opincaru, a transmis mulțumiri celor care l-au votat, cum era de așteptat de altfel, cel care a fost sigur de victorie și s-a trezit deodată pe loc secund, Andrei Bacoș, și-a exprimat îndoielile privind corectitudinea votului online de pe platforma respectivă, unde era condiționat doar de existența unui cont Gmail, care poate fi creat în doar câteva minute:

“După 6 zile de vot unde am avut parte de toată susținerea voastră și am fost pe primul loc, aseară, dupa ora 1 noaptea, sute de oameni s-au trezit din somn toată noaptea și au votat contra mea. E ca și cum îți pui singur cadoul sub brad și dimineață ești surprins...”.

Conform celor care au urmărit desfășurarea votului, în noaptea dinainte de “închiderea urnelor” s-au înregistrat voturi cât aproape într-o săptămână, ceea ce ar ridica unele semne de întrebare.

Cert este că Alin Opincaru și Sînziana Râșca vor fi vocea societății civile în comisia tehnică care va elabora tema de proiectare a viitoarei zone de agrement Parc Șipote. Din comisie fac parte și trei reprezentanți ai Ordinului Arhitecților din România, un reprezentant al Direcției Silvice, un reprezentant al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, un reprezentant al Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național, precum și trei reprezentanți ai Primăriei Suceava.