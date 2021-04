Misiune împlinită

Pacienții internați în Spitalul de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, inclusiv cei cu Covid-19 și cei din ATI-Covid, au avut parte de asistență spirituală din partea preotului Constantin Diaconașu, încă din luna aprilie a anului trecut, de fiecare dată când au solicitat, ei sau familile lor. Cu un an înainte ca Ministerul Sănătății să elaboreze un protocol în acest sens, spitalul sucevean și-a elaborat propriile reguli, fără a le încălca pe cele stabilite la București. Spitalul are propria biserică în curte, iar preotul Constantin Diaconașu este angajatul unității medicale. Ca urmare, conducerea spitalului a considerat că, la fel ca orice alt angajat, echipat corespunzător și instruit în privința regulilor de protecție, preotul are acces în toate secțiile.

Părintele Diaconașu ne-a spus că, încă din aprilie, anul trecut, a răspuns întotdeauna la solicitările venite din partea pacienților internați, atât ziua, cât și noaptea, indiferent de boala acestora și că pacienții cu Covid au avut întotdeauna prioritate. Numai în ATI-Covid spune că a fost la peste 100 de bolnavi la care a fost chemat, de ei sau de familiile lor. „Dacă te sună seara un bolnav care e internat la Ortopedie sau la Interne și nu este în stare foarte gravă, poți să-i mai spui că mergi la el mâine dimineață, dar la bolnavii de Covid m-am dus prompt, imediat, de fiecare dată când am fost solicitat. Când a fost nevoie, am mers și în ATI, fie că a fost zi, fie că a fost la miezul nopții. Mă echipez rapid și am plecat”, povestește părintele.

Ne spune că echipamentul pe care îl îmbracă este în funcție de secția în care se află bolnavul. „Dacă îmbrac halatul lung „170”, reverenda rămâne pe mine. Pun trei rânduri de ciupici, trei măști, trei perechi de mănuși și trei capeline. Când secția nu este de halat „170”, iau combinezon. Cu combinezon nu mai pot să îmbrac și reverenda. Patru genți port în mașină – geantă Covid, geanta non-Covid pentru cronici, pentru maternitate și pentru ceilalți bolnavi. Au fost zile în care am mers și de șapte, opt ori la bolnavi. Acum vin de la Infecțioase, de la o doamnă”, ne-a explicat preotul Diaconașu, vineri seara, aproape de ora 21.00

„Îmi fac doar datoria”

Părintele spune că nu i-a fost teamă niciodată – „dacă mă îmbolnăvesc, mă duc la spital și mă tratez”, afirmă râzând, dar prima dată când s-a îmbrăcat în combinezon a avut emoții. „Aveam trei măști, mă gândeam că n-o să pot să respir, dar n-am avut nici o problemă”, mărturisește părintele. În ajun de Crăciun și Bobotează a stat câte 7-8 ore îmbrăcat în costum de protecție, până a trecut pe la toți cei care au avut nevoie de el. Întrebat ce l-a determinat să-și continue misiunea cu pacienții spitalului și pe timpul pandemiei, părintele ne răspunde: „Îmi fac doar datoria. Dacă moare cineva care m-a chemat și nu m-am dus, cum mai pot eu să dorm?”.

Managerul Spitalului de Urgență Suceava, dr. Alexandru Calancea, consideră normal ca pacienții internați, inclusiv cei cu Covid, să primească asistență spirituală, dacă o solicită, cu respectarea regulilor de prevenție. „Părintele a mers la bolnavi întotdeauna când a fost nevoie, când au fost solicitări din partea familiei pentru cei in stadiul terminal, plus la sărbătorile cu Ajun, adică la Crăciun și Bobotează. Este un lucru normal. Din iunie 2020 am oficializat cu o dispoziție scrisă această situație”, a declarat doctorul Calancea. Acesta a mai precizat că instruirea părintelui referitoare la regulile sanitare din spital se face periodic, exact ca în cazul tuturor celorlalți angajați.

Mesaje de mulțumire de la pacienți și familiile lor

Că Spitalul Suceava a procedat corect în ceea ce-i privește pe pacienții săi o dovedesc rata de infectare în județ – cea mai mică din țară, și zecile de mesaje și scrisori de mulțumire primite de la pacienți sau de la familiile lor. Mulțumirile mai compensează valurile de comentarii negative la adresa personalului din spitale. Am selectat câteva mesaje. De exemplu, Oltea Chirilă îi mulțumește doctorului Anatoli Buzdugan, „un profesionist de excepție, precum și întregului personal din secția de Neurochirurgie pentru îngrijirea profesionistă și atentă”. „Să aveți parte de sănătate și putere de muncă pentru a face cât mai mulți pacienți sănătoși. Toată stima”, scrie ea.

Tudor Avadanei a avut bunica internată în spital. „În ultimele luni am auzit foarte multe știri negative despre Spitalul Județean Suceava, impresia generală este una neplăcută. Bunica mea, fiind internată acum în spital, s-ar simți <ca-n stațiune> dacă ar fi sănătoasă, așa condiții bune sunt. Spune că este curat și medicii se comportă frumos cu ea. Doresc să mulțumesc echipei de cadre medicale care are grijă de ea, deși nu știu care este numele fiecăruia și mă bucur să aud și lucruri plăcute despre Spitalul Județean Suceava”.

Doina Rusu a scris pe Facebook după externare, despre reținerea cu care a sunat la 112 pentru a merge la spital, deși avea dureri groaznice. „Am răbdat pentru că mulți m-au informat greșit. Panicată și dezinformată am ajuns la ATI, am primit atenție, îngrijire, tremuram ca varga. Am făcut testul Covid, am ajuns în zona tampon, până seara am fost operată. Mii de mulțumiri medicului chirurg Nistor Adrian, tuturor asistentelor și infirmierelor de la Chirurgie etaj 3 pentru grija, profesionalismul, răbdarea și dedicarea, în cazul meu. Vă rog, informați-vă înainte de a face o alegere proastă și adresați-vă cu încredere. Suceava încă mai deține medici buni, cu suflet mare”, consideră Doina Rusu.

Iliana Hreceniuc a transmis mulțumiri publice colectivului Unităţii de supraveghere a pacienţilor critici coronari (USTAC), Adriana B. - celui de la Neonatologie, Daniela Amihălăchioae - personalului din sectorul Covid din pavilionul Dermatologie. Mesaje de apreciere au fost transmise, de altfel, pentru echipele din toate sectoarele Covid de la spitalul vechi – Boli Infecțioase, Pneumologie, Îngrijiri Paliative

Maica stareță de la Voroneț: „profundă recunoștință, admirație și respect”

Printre cei care au trimis scrisori de mulțumire personalului din spital este și maica stareță de la Voroneț, Gabriela Platon, care a fost internată în septembrie, cu Covid-19. Maica Stareță și-a exprimat „profunda recunoștință, admirația și respectul” pentru echipa din sectorul Covid – pavilion Îngrijiri Paliative și scrie că a fost impresionată de echipamentul cadrelor medicale, care „le consumă puterile”, de concentrarea acestora pe fiecare pacient și de comportamentul lor față de cei în suferință.

Despre părintele spitalului, maica stareță de la Voroneț, Gabriela Platon, a scris atunci: „Iată cum procedează, ca toată voia unirii cu Dumnezeu să fie posibilă! Toți oamenii spitalului îl prețuiesc, îl respectă și cred că îl iubesc, pentru că prin purtarea sa și-a câștigat această apreciere. În orice clipă e chemat, se duce la căpătâiul omului, cu multă cuvioșie, smerenie, credincioșie de exemplu pentru mulți din jur! Ne întâlnim adeseori prin mici pelerinaje nemțene - suntem amândoi din Neamț, așa că ne atrag rădăcinile, probabil. Dar aici, în locul acesta, este lucrarea vieții lui: dăruire totală, cu evlavie și umilință, pentru ușurarea drumului bolnavului încercat. Am învățat și o lecție: rugasem asistentele să amâne puțin tratamentele noastre, în jur de 6, ca să intre întâi în noi Sfânta Împărtășanie. Dar... se făcuse 7 și pentru că nu mai venea, l-am sunat. Venea de la Urgențe! Vorba sa: toți avem prioritate - evident, nu se punea problema - dar totuși, prioritatea o au cei de la Urgențe, că pe ei riști să nu-i mai găsești! Respect! Plecăciune!”.

Din mesajele pacienților am mai selectat: „Am fost plăcut surprinsă de calitatea actului medical dar și de mediul nou creat pentru tratarea în condiții excelente a pacienților. Doresc să felicit în special secția de Chirurgie Plastică, în primul rând pe domnul doctor Rusu Ovidiu împreună cu întreaga sa echipă de asistente medicale și infirmiere, care împreună fac din actul medical o reușită! Felicitări în numele tuturor celor care au fost tratați ca oameni încercați de suferințe, de felul cum respectați etica și jurământul lui Hipocrate, de felul cum administrați și asigurați cu micile resurse viața și sănătatea!”; „Mulțumesc dnei doctor Sturza și dnei doctor Terteliu pentru grija față de pacienți și întregului personal de la Spitalul de Boli Infecțioase Suceava, un colectiv exemplar, bine pregătit profesional. Toată stima pentru devotamentul dvs”; „ Am auzit că încet, încet merge spre bine tata. Mă bucur foarte mult și vă mulțumesc pentru eforturile zilnice în direcția asta! Sunteți eroul nostru!”; „Familia noastră dorește să-și exprime aprecierea pentru bunătatea și grija excelentă pe care a primit-o mama noastră în timpul spitalizării sale recente pe secția Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou. Sunt foarte impresionată în sens pozitiv de profesionalismul medicilor, de priceperea și preocuparea asistentelor, de condițiile de cazare și de personalul ce asigură curățenia. Vă transmit mulțumiri pentru atenția, comportamentul și tratamentul adecvat! Felicitări, atât pentru competență, dar și pentru valoarea umană de care împreună ați dat dovadă, pentru că este foarte important pentru un pacient să vadă că personalul medical este alături de el, îl încurajează și face tot ce îi stă în putință pentru a-l vedea sănătos!”.

Ministerul Sănătății a reglementat abia săptămâna trecută accesul preoților la pacienții cu Covid

Menționăm că în România accesul la asistență religioasă a pacienților din secțiile Covid a fost reglementat abia săptămâna trecută, la presiunea publică. Anexa modificată la Ordinul nr. 436/2020 cu privire la protocolul specific acestei categorii de bolnavi a fost publicată în Monitorul Oficial în seara zilei de 9 aprilie a.c.. Măsurile stabilite sunt exact cele care în spitalul din Suceava se aplică de un an: pe perioada internării, pacientul infectat cu SARS-CoV-2 poate beneficia, la cerere, de asistență religioasă, potrivit specificului cultului din care face parte, și cu acordul medicului curant. Pentru protecția clericului și a pacientului, vizita poate avea loc în următoarele condiții: un singur cleric oficiant poate intra la pacient, o singură dată; timpul alocat serviciului religios este de maxim 15 minute; clericul poartă echipament complet individual de protecție asigurat cu titlu gratuit de spital și respectă toate măsurile sanitare care se impun. Se folosesc doar obiecte de cult care pot fi dezinfectate înainte și după utilizare, cu acordul medicului curant. Nu sunt permise obiecte care generează flacără deschisă/închisă sau scânteie. În unitățile sanitare în care există clerici angajați, aceștia vor asigura asistența religioasă pentru credincioșii cultului recunoscut cu acordul căruia a fost angajat, de comun acord cu medicul curant.