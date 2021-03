Ordonanță

În urma scandalului iscat de revenirea pe posturi a examinatorilor care sunt anchetați de DNA Suceava în dosarul șpăgilor de la Serviciul Permise și Înmatriculări, situația s-a schimbat, din nou, în mod radical, în cursul zilei de luni. Procurorul de caz a decis să impună noi obligații față de doi din cei patru examinatori, o măsură similară urmând să fie luată cel mai probabil marți și față de celelalte două persoane.

Într-un comunicat de presă, procurorii DNA Suceava au anunțat noile interdicții care îi vizează pe Leon-Ionuț Mihăiescu și pe Cristian Blîndu. Celor doi li s-a interzis să exercite profesia, meseria și să desfășoare activitatea în exercitarea căreia au săvârșit faptele, respectiv cea de agent examinator în cadrul SPCRPCIV Suceava.

În plus, celor doi li s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. Noile măsuri sunt valabile pentru o perioadă de 30 de zile.

Marți, vor fi audiați și se vor dispune măsuri similare, cel mai probabil, și față de ceilalți doi examinatori, respectiv Nicolae-Cezar Macoviciuc și Iulian-Florin Mihăescu.

Inițial, instanța de judecată care a decis eliberarea celor patru și cercetarea lor sub control judiciar a impus doar măsuri care nu vizau activitatea profesională. Mai exact, aceștia aveau obligația de a nu părăsi limita teritorială a județului Suceava decât cu încuviințarea prealabilă a procurorului (în cursul urmăririi penale), a judecătorului de cameră preliminară (în procedura de cameră preliminară) a instanței în fața căreia se află cauza (în faza de judecată) cu obligația de a nu părăsi limita teritorială a României.

În acest fel, readucerea pe posturile de examinatori a celor patru persoane este blocată de procurorii DNA. Aceștia au considerat că agenții nu pot reveni pe posturile din care au comis faptele pentru care au fost reținuți, arestați și ulterior eliberați. Este vorba de fapte asociate celor de corupție, inclusiv cu luare de mită și spălare de bani. Procurorii au mai spus că persoanele în cauză au prezumția de nevinovăție până când se va da o decizie judecătorească.

Prefectul Cimpoeșu spune că personal nu a fost de acord cu „această situație”, de reîntoarcere a celor trei la vechea activitate

Anunțul DNA vine la doar câteva ore după ce prefectul județului Suceava, Iulian Cimpoeșu, a susținut o conferință de presă în care a declarat că întoarcerea celor trei examinatori la serviciu este o decizie controversată, însă a fost luată în beneficiul celor care aveau de susținut examenele pentru obținerea carnetului de șoferi. „Ce pot să spun eu scurt și la obiect, față de greutatea luării acestei decizii. Administrația publică înseamnă să pui cetățeanul în centrul atenției, să îi vrei binele. Am primit zeci de mesaje atât personal, cât și pe pagina instituției Prefectului pentru deblocarea activității acestui Serviciu. Am discutat personal la Ministerul de Interne, la București, la Direcția Generală a acestui Serviciu și după aia m-am consultat și cu domnul subcomisar și cu ambii subprefecți”, a spus Cimpoeșu. El a spus că în urma acestor discuții nu a găsit o variantă mai bună pentru a debloca un serviciu atât de important, cum este cel de permise și înmatriculări.

El a spus că se numără printre cei care nu sunt de acord cu această situație, însă persoanele în cauză beneficiază de prezumția de nevinovăție atât timp justiția „a hotărât ceea ce a hotărât”. „Eu am preluat situația la început de mandat, ei deja erau întorși la serviciu, sunt plătiți normal, doar că erau redistribuiți pe niște posturi de care nu este mare nevoie la momentul actual. Dar asta este legea și trebuie să o respectăm. Am fost pe deplin conștient că îmi asum o mare responsabilitate și că voi fi atacat personal și politic pentru această decizie. Tocmai de aia vreau să scot în evidență că am pus mai presus interesul oamenilor care au nevoie ca acest serviciu să funcționeze, decât interesul meu personal”, a mai declarat Iulian Cimpoeșu.