Caz revoltător

Un ”munte de om” din satul Fetești, comuna Adâncata, care lucrează de ani buni ca paznic al Primăriei Adâncata pentru zona Fetești, având o constituție robustă și peste 1,90 metri înălțime, a încasat o bătaie cruntă acum mai bine de șase ani. Victima a indicat cinci agresori, care l-au lovit cu bâtele, după ce în prealabil a fost pulverizat cu spray iritant lacrimogen. Omul a suferit leziuni care au necesitat în jur de 15 zile de îngrijiri medicale. Agresiunea a existat și nu poate fi contestată de nimeni, doar că polițiștii care s-au ocupat de caz (”ocupat” fiind un termen departe de sensul său real în acest caz), au considerat că nu sunt probe față de cei indicați de victimă și de martori.

Lovitura de grație pentru cel bătut a venit recent, în luna februarie a acestui an. Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, care a avut cazul sub supraveghere, a dispus închiderea dosarului, întrucât a intervenția prescripția. Cum nu au fost autori puși efectiv sub acuzare, din motive pe care noi nu le înțelegem, fapta s-a prescris.

Citiți mai jos detaliile unui caz cu adevărat revoltător, în care un om a fost bătut crunt, în spațiul public, iar nimeni nu a răspuns și probabil nici nu va răspunde.

Un conflict izbucnit la un bar din sat, din motive aparent puerile

Totul s-a petrecut în satul Feteşti, într-o seară de la sfârşitul lunii martie 2015. Gheorghe Lupu, de 49 de ani şi 1,90 metri înălţime, paznic al primăriei Adâncata în localitatea Feteşti, a relatat ce s-a întâmplat în ziua de 31 martie 2015:

”Niţă Lupu m-a invitat la dânsul la bar să stăm de vorbă şi m-am dus împreună cu fiul meu de 13 ani. Când eram acolo a venit şi Ilie Vladimir Sandu şi totul a fost în regulă până a apărut Mihăiţă Marian Mititiuc, împreună cu Mitică Huţanu şi au bătut cu nişte beţe în chioşcul de vară unde ne aflam noi, după care au intrat în interior. După ce Niţă Lupu le-a spus că nu-i frumos să bată în tablă, le-am zis şi eu că nu-i frumos ce au făcut. Drept răspuns Mihăiţă Mititiuc mi-a adresat cuvinte murdare şi jignitoare. Huţanu a rămas în chioşc, iar Mititiuc s-a dus atunci acasă şi i-a luat pe soţia şi fiul său, împreună cu un vecin de-al lui, spunându-le că trebuie să se întoarcă, să mă bată pe mine. El le-a arătat celorlalţi că are un spray puternic, cu care mă poate da jos. S-au întors în curtea lui Niţă Lupu împreună cu vecinul lor Andrei Anuşca, cu pietroaie în mână, şi cum eu eram în dreptul uşii, Mititiuc mi-a dat cu spray-ul paralizant din uşă, împreună cu fiul său. La câteva momente după asta nu am mai văzut nimic, mi s-a făcut rău, în acelaşi timp fiind afectat şi martorul Ilie Vladimir Sandu, care rămăsese în chioşc”.

A devenit vulnerabil din cauza sprayului iritant foarte puternic

Paznicul spune că sprayul iritant l-a făcut vulnerabil și crede că agresorii nu ar fi avut curaj să lovească dacă era în deplinătatea forțelor:

”Am simţit că nu mai pot sta în interior şi am dat să ies afară, moment în care Niţă Lupu striga să nu ies afară că au bâte. M-am ţinut de chioşc şi am ieşit afară în curte, fiindu-mi foarte rău. În acel moment ei au început a mă lovi cu bâta peste picioare, în stomac, în piept, cum au nimerit, încât am căzut. Când am încercat să mă ridic, într-o fracţiune i-am văzut pe toţi, pe Mititiuc cu familia, Huţanu şi Anuşca, cinci persoane care mă loveau cu toţii. Băiatul meu a asistat la întreaga bătaie şi le-a strigat disperat să nu-l omoare pe tata, pentru că îi vedea cum mă loveau cu cruzime. M-au lovit peste picioare de m-au nenorocit, având nevoie de multe zile de îngrijiri medicale”, și-a continuat relatarea bărbatul.

De precizat că bărbatul avea și are mulți dușmani la Fetești, având în vedere că din postura sa de paznic a constatat multe nereguli și a avut parte și de scandaluri și chiar episoade agresive, pe care a trebuit să le gestioneze așa cum a știut cu unii consăteni.

Nu putem garanta că tot ce spune victima este real, ori că toți cei indicați de el au fost agresori, însă o certitudine există

Se observă așadar că nu a fost vorba de o agresiune ascunsă, greu de probat, ba au fost de față și martori.

E drept, nu putem garanta că tot ce spune victima este real, ori că toți cei indicați de el au fost agresori, însă o certitudine există. Gheorghe Lupu a fost bătut în acea zi, iar autorul sau autorii puteau fi puși sub acuzare, dacă se făcea o anchetă serioasă.

Cel care s-a ocupat cel mai îndeaproape de dosar a fost șeful de post de la Adâncata, Cătălin Haucă, spune Gheorghe Lupu.

Din cinci presupuși agresori, nici unul nu a fost găsit vinovat

Au trecut luni de zile, apoi ani, iar ancheta nu făcea nici un pas înainte. Victima și-a angajat avocată, s-au făcut zeci de memorii și solicitări de audiere și reaudiere, de urgentare a anchetei, s-a ajuns la testul poligraf, însă în vara lui 2019, așadar la mai bine de patru ani de la agresiune, s-a dispus clasare acuzei față de cei indicați de Lupu ca agresori. Polițiștii, girați de procuror, au stabilit că Marian Mihai Mititiuc, Doina Mititiuc, Mihai Alexandru Mititiuc, Dumitru Huțanu și Gheorghe Andrei Anușcă nu pot fi trimiși în judecată în acest dosar de ”loviri sau alte violențe” pentru că nu sunt probe că au săvârșit infracțiunea. De amintit că martorii indicați de victimă au fost cercetați pentru mărturie mincinoasă, semn că au dat declarații contradictorii, însă ulterior a rezultat că nu au săvârșit această infracțiune.

Cercetările au continuat pentru identificarea autorilor... până la prescrierea faptei

Atunci, în 2019, procurorul lua decizia de disjungere a cauzei și de continuare a cercetărilor în vederea identificării autorilor. Numai că despre alți autori nici nu s-a pus problema în dosar.

Timpul a trecut, iar acum, în 2021, a venit și lovitura finală:

”Având în vedere faptul că în cazul infracțiunii de lovire sau alte violențe se prevede pedeapsa cu închisoarea de cel mult 5 ani, faptul că de la data comiterii faptei, 31.03.2015, și până în prezent, autorii nu au fost identificați, precum și faptul că cursul termenului de prescripție a răspunderii penale nu a fost întrerupt prin efectuarea oricărui act de urmărire penală, care, potrivit legii, se comunică suspectului sau inculpatului, se constată că în cauză a intervenit prescripția răspunderii penale, al cărui termen de 5 ani s-a împlinit la data de 31 mai 2020. Prin urmare, în cauză nu mai poate fi pusă în mișcarea acțiunea penală față de autorii infracțiunii de lovire sau alte violențe, întrucât a intervenit prescripția răspunderii penale, cauză de împiedicare a punerii în mișcare a acțiunii penale”, se arată în ordonanța de clasare a Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava. Așadar, cu alte cuvinte, caz închis.

Victima nu renunță la luptă

Așadar, s-a ajuns la cea mai facilă metodă de a scăpa de un dosar vechi, care dădea bătăi de cap, cu o victimă foarte insistentă în căutarea dreptății. Atingerea și depășirea termenului de prescripție.

Gheorghe Lupu nu are de gând să renunțe și, pe lângă faptul că va contesta ordonanța de clasare, va face din nou memorii și sesizări peste tot pe unde mai are speranța că cineva îl va băga în seamă la modul serios. Omul speră și acum că măcar instanța va dispune redeschiderea anchetei, iar aceasta va fi reluată din faza incipientă la modul serios.