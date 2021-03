Luni, 15 Martie 2021 (16:19:52)

Primul metru de autostradă din Moldova, construit de antreprenorul Ștefan Mandachi pe un teren propriu din județul Suceava, în semn de protest față de lipsa șoselelor moderne din România, a fost îngropat și i s-a pus și cruce.

Metrul de autostradă a fost acoperit cu pământ la fix doi ani de la acțiunea care a mobilizat o țară întreagă și a dat naștere fenomenului “#Șîeu”.

“Astăzi, 15 martie 2021, ora 15.00, se împlinesc pe muchie doi ani de la PROTESTUL <România vrea autostrăzi! Șîeu>, care a solidarizat toată țara.{...}... Iată noutățile, după doi ani: nu avem nici o autostradă în toată regiunea istorică Moldova! S-a finalizat doar o centură ocolitoare la Bacău, de câțiva kilometri, pe care nici bine nu intri, că în două minute ești obligat să ieși. De 31 de ani, de la Suceava la București tot șapte ore faci, tot istovit ajungi. La fel cum de la Suceava spre capitala Transilvaniei, Cluj, drumul este la fel de anevoios, fără 1 milimetru de autostradă. Nu s-a schimbat ABSOLUT NIMIC. Se circulă groaznic, iar pericolele sunt la fel, poate chiar mai mari (avem mai multe mașini”, a spus Ștefan Mandachi, care, în semn de protest, a îngropat singurul metru de autostradă și i-a pus și o cruce de lemn, pe care scrie “Aici se odihnește Autostrada Moldovei”.

Acesta a învinuit toți liderii politici de până acum de lipsa autostrăzilor, dar consideră că o parte din vină este și a poporului, care nu și-a exprimat mai bine voința.

“În ultimii doi ani, am văzut prea puțini români nemulțumiți cu adevărat de rețeaua de drumuri din Moldova. Prin urmare, în temeiul constatării că cei mai mulți s-au resemnat cu privire la acest subiect, în mod logic și firesc, cred din ce în ce mai puțin că România vrea autostrăzi. E mult mai plauzibil <ROMÂNII NU VOR AUTOSTRĂZI>. Așa ar trebui redenumită strigarea noastră, a tuturor: <noi, românii, nu vrem autostrăzi>. Eu mi le doresc și am luptat pentru asta, mai suntem câțiva zăpăciți! Însă prea puțini mai vor cu adevărat. Dacă românii ar fi vrut autostrăzi, le-ar fi avut! S-ar fi luptat pentru ele. Nemții, britanicii au vrut, francezii la fel, italienii și ei, spaniolii, grecii, chiar și sârbii mai nou, bulgarii, ungurii, toți au vrut. ȘI S-AU FĂCUT!!! Noi, românii, nu am vrut! De aceea nu avem”, a mai spus Ștefan Mandachi, la doi ani de la protestul organizat la metrul de autostradă din Suceava, cu ecouri internaționale.

“Da, astăzi, 15 martie 2021, am <înmormântat> autostrada, întrucât nu mai găsesc nici o soluție sau cale de resuscitare. Nu-mi mai fată mintea nici o idee prin care să punem presiune pe niște <aleși> să-și facă datoria. <Muzeul Primului metru de autostradă> rămâne intact și deschis tuturor vizitatorilor. Trec aproape zilnic la <Autostrada de 1 metru>, care a devenit un fel de loc de pelerinaj. Îmi face o deosebită plăcere să vorbesc cu turiștii sau musafirii aflați în zonă. Oamenii se plimbă aici, se relaxează, fotografiază și se simt bine. Probabil, cât de curând, ca să vin în întâmpinarea vizitatorilor, voi planta copaci în tot perimetrul, și astfel vom da ființă unui parc și unor locuri umbroase. La <autostradă> au poposit zeci de mii de români până acum și îi aștept în continuare, cu drag. Întrucât mi-a schimbat viața, nu voi schimba destinația acestui simbol niciodată”, a mai transmis omul de afaceri sucevean, într-un amplu mesaj postat pe pagina sa de socializare.