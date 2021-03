Critici

Preşedintele Organizaţiei Municipale Suceava a PSD, Dan Ioan Cuşnir, consideră că după ce „i-a fost demascată premeditarea în cazul intenției de a distruge și parcul Șipote”, primarul Ion Lungu pare să înțeleagă că sucevenii nu mai vor ca niște „nespecialiști” să decidă pentru viitorul orașului.

Dan Ioan Cuşnir a arătat că Ion Lungu a anunţat, în conferinţa de presă săptămânală, că va lua inițiativa demarării unui concurs de proiecte pentru parcul Şipote. „Câtă lipsă de decență și de bun-simț! Inițiativa organizării concursului de proiecte au avut-o specialiștii în urbanism, arhitecții, reprezentanții societății civile și cetățenii care s-au săturat să fie spectatori la distrugerea urbanistică a Sucevei și au luat atitudine la așa-zisul proiect de amenajare a parcului Șipote promovat de primărie. În loc să pună specialiștii la treaba, în anul 2018 Primăria Suceava a contractat servicii de consultanță ilegale și a efectuat în anul 2019 plați ilegale, toate acestea fiind premeditate de o hotărâre ilegală a Consiliului Local din anul 2017 votată doar de consilierii locali PNL, PMP și ALDE”, a spus Dan Cuşnir.

El a arătat că ceea ce a făcut primarul Ion Lungu în cazul parcului Șipote, până în momentul de faţă, nu a fost consultare publică, ci a fost doar prezentarea unei soluții superficiale „deja luate și mimarea consultării publice”. „Consultarea publică reală trebuie să aibă loc înainte de construirea temei de proiectare de către specialiști, nu de indivizi fără o minimă pregătire de specialitate. Tema de proiectare trebuie să fie construită pe nevoile cetățenilor și ale urbei. Suceava are un singur Parc Dendrologic, nu mai multe. Nu putem permite ca Lungu și Harşovschi să distrugă și această ultima șansă de a construi ceva excepțional, memorabil pentru Suceveni”, a declarat Cuşnir.

El consideră că actuala conducere a primăriei a distrus esplanada Casei de Cultură proiectată de către renumitul arhitect Porumbescu. „Au ratat șansa de a amenaja plăcut, util și frumos Zona de Agrement Tătărași. Pe cei care au făcut ca Suceava să devină dintr-un oraș frumos, un oraș al pavelelor de slabă calitate și al străzilor jegoase, nu îi putem lăsa să distrugă și parcul Șipote”, consideră Dan Ioan Cuşnir. El este convins de faptul că parcul Șipote trebuie amenajat de către specialiști, printr-un proiect care să fie rezultatul unui concurs, care să aibă la bază o temă de proiectare construită de către specialiști, ca urmare a unei consultări publice. „Suceava are nevoie de un arhitect-şef cu viziune, Suceava are nevoie urgentă de Plan Urbanistic General. Suceava are nevoie de reguli care să ducă la ordine inclusiv în urbanism. Suceava are nevoie de reguli care să reglementeze sau chiar să interzică construcțiile în zona care impactează parcul Șipote, indiferent ce grupuri de interese vor fi deranjate de aceste reguli. Suceava are nevoie de primenirea Comisiei Tehnice din cadrul Primăriei Suceava. Suceava are nevoie de o Comisie de Estetică Urbană. Suceava are nevoie de oameni noi, cu mentalități aliniate vremurilor. Nu vor putea salva urbanismul și esteticul Sucevei aceiași oameni care le-au distrus. Este momentul în care trebuie să spunem, Suceava trezeşte-te!”, a încheiat Dan Cuşnir.