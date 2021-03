Vineri, 12 Martie 2021 (19:16:11)

Două obiective importante din municipiul Rădăuți, finanțate de Compania Națională de Investiții, au fost vizitate, vineri, de ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Attila-Zoltán Cseke. Este vorba despre pavilioanele extinse și modernizate ale Spitalului Municipal Rădăuți și de bazinul de înot pentru copii. La spital au fost supraetajate corpurile A, B și C pentru amenajarea secției Pediatrie și reabilitate termic corpurile A, B, C, D și G, o investiție de 13,98 milioane de lei, care a demarat în anul 2018. Lucrările, care s-au efectuat pe o suprafață de 1.865 de mp, au presupus supraetajarea corpurilor A, B și C pentru amenajarea unei secții de pediatrie, reparații la fațada clădirii, înlocuirea ferestrelor și termoizolații. Dotările includ paturi pentru copii și însoțitori, mobilier, aparatură medicală și nemedicală. În ceea ce privește intenția administrației rădăuțene de a construi un nou spital de boli infecțioase, ministrul Attila-Zoltán Cseke le-a spus primarului Bogdan Loghin și noului manager al spitalului, Romeo Negruț, să pregătească un studiu de fezabilitate pentru a putea discuta pe cifre despre o posibilă finanțare.

Al doilea obiectiv, bazinul de înot pentru copii, construit lângă Parcul Zoologic și Clubul Sportiv Municipal, este un proiect în valoare de aproape 10 milioane de lei. Investiția va fi finalizată la începutul acestei veri. Clădirea are la etaj bazinul de înot cu o lungime de 25 metri și o lățime de 12,5 metri, iar la parter sunt vestiarele și spațiile tehnice.

Primarul Bogdan Loghin a subliniat că utilitățile - apă, canalizare, energie electrică și gaze naturale - vor fi asigurate de primărie, care va suporta și costurile de întreținere.