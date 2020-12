Furt

O tânără de etnie romă, care intra în curțile oamenilor din Șcheia sub pretextul cerșetoriei, a sustras, în dimineața zilei de marți, un cadru de cărucior de copil, furtul fiind înregistrat de o cameră de supraveghere. Pe imagini se vede cum o minoră intră într-o curte, unde pune ochii pe cadrul de cărucior de copil. După ce se asigură că nu este nimeni în imediata apropiere, fata ia căruciorul și pleacă în pas alert.

”În dimineața zilei de 1 decembrie 2020 am fost <vizitat> de o consăteană de etnie romă care, după ce s-a asigurat că nu este văzută, a sustras un cadru de cărucior de copii. Am fost și am depus plângere pentru furt la poliție, am dus și filmarea cu fapta săvârșită și am primit răspuns că se vor începe cercetările după 2-3 săptămâni, după ce se va primi dosarul de la parchet”, ne-a sesizat păgubitul.

În aceeași zi, partea vătămată a văzut-o prin comună pe minoră, într-o căruță în care erau mai multe bunuri, printre ele și un cărucior, și i-a sesizat din nou pe polițiștii de la Șcheia, care au constatat însă, după verificări, că nu este vorba de bunul sustras în dimineața aceleiași zile.

Aparent, furtul este unul mărunt, însă la Șcheia problema este una acută, de ani de zile. Minorii de etnie romă comit furt după furt, ei, și mai ales părinții acestora, profitând de prevederile Codului Penal. Până la 14 ani, minorii nu au răspundere penală, iar până la 16 ani răspunderea penală este limitată. Mai direct spus, polițiștii nu pot face mare lucru, iar în cazurile cele mai grave a fost nevoie ca minorii să fie dovediți în zeci de cazuri de furt ca să se poată ajunge la internarea acestora într-un centru de detenție a minorilor. Sigur că asta nu este o scuză, iar polițiștii trebuie să trateze serios și aceste cazuri și să nu le dea impresia celor care comit infracțiuni că nimeni nu le poate face nimic.

”Suntem copleșiți și sătui de ce se întâmplă și ne gândim la siguranța noastră, a familiei noastre, a copiilor noștri. Vor ajunge sa intre peste noi in casă, să ne amenințe și poate, poate se va lua vreo măsură!!!”, și-a spus păgubitul nemulțumirea.