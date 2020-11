Merit

Poliția Metropolitană din Londra a numit-o pe rădăuțeanca Andreea Vlădeanu „cadetul anului”. Tânăra din Rădăuți a fost desemnată de Poliția Metropolitană cadetul anului 2020 pentru „contribuția sa remarcabilă alături de echipa de cadeți din Newham la combaterea violenței în rândul tinerilor”. Tânăra este în prezent cadet-șef adjunct și conduce o echipă de 40 de cadeți, fiind un model pentru mulți din jurul ei. Andreea a plecat în Marea Britanie, din România, la sfârșitul anului 2016. A avut la dispoziție câteva luni pentru a studia mai bine limba engleză, pentru a putea intra la un liceu bun unde a studiat în principal psihologia, istoria și dreptul. Tânăra a plecat din România la sugestiile tatălui ei. „Am considerat că pentru o carieră de succes, Londra este orașul potrivit. M-am interesat foarte mult de licee și universități înainte de a ajunge aici, iar programele oferite erau perfecte pentru mine, eu fiind pasionată de subiectele umaniste”, ne-a spus Andreea.

Ea s-a alăturat cadeților de poliție din Newham, oferindu-se voluntar la fiecare eveniment „pentru a-și îmbunătăți limba engleză și a înțelege cultura Londrei”, au spus reprezentanții Poliției Metropolitane.

„Activitatea mea în cadrul cadeților aș putea spune că a venit de nicăieri, ca rezultat al dorinței mele de a găsi mai multe activități extracurriculare, care să mă ajute cu CV-ul meu la facultate. A fost o surpriză și pentru mine când am sesizat succesele și avantajele ce vin de pe urma acestei organizații. Pot spune că m-a făcut să mă îndrăgostesc de această meserie și îmi voi aminti mereu de această călătorie, ca una plină de realizări și dezvoltare personală”, ne-a destăinuit Andreea.

Studiază Relații Internaționale și Psihologie

Tânăra este momentan studentă la o prestigioasă universitate din Londra, „Royal Holloway University of London”, la profilul Relații Internaționale și Psihologie.

Ea a fost premiată, în urmă cu doi ani, și de Fundației Jack Petchey pentru participarea la programul Newham Volontary Police Cadets.

„Cariera mea ca și cadet a început în anul 2016, la vârsta de 14 ani. Acum doi ani am avut oportunitatea să devin Head Cadet in Newman (Beckton), iar acest post mi-a adus și foarte multe premii, printre care și Premiul de Excelență. Aceste premii au fost rezultatul diferitelor activități în cadrul unității de cadeți și comunității locale, cum ar fi: Volunteer of the Year (400 de ore de voluntariat în total), Lidership of the Year, Commmaders Award-Richard Tucker, Jack Petchey Award, the Duke of Edinburgh award (Bronze, Silver and Gold - acesta este un program prestigios înființat de Prințul Philip) și multe altele. În tot acest timp, călătoria mea ca și cadet în cadrul Poliției Metropolitane a fost plină de încercări, multe ore de muncă și voluntariat. Întotdeauna am încercat să ridic mâna, să ajut de fiecare dată când se ivea o competiție importantă, când noi cadeți sau juniori aveau nevoie de ajutor sau îndrumare, dar, în special, când se desfășura o operațiune împotriva violenței în Londra”, ne-a spus „cadetul anului”, de care suntem mândri.

„Bucovina este un loc superb și îl voi păstra mereu în inima mea, indiferent unde mă aflu”

De multe ori, a continuat să ne povestească Andreea, s-a aflat în situații neașteptate și a încercat de fiecare dată să-și combată fricile și să procedeze cum a fost învățată de către liderii ei. „În cadrul cadeților, mi-am dezvoltat talentele de orator, am învățat că munca în echipă este cheia succesului, dar, și mai important, am învățat că prin ambiție și perseverență pot ajunge unde îmi propun”, a completat rădăuțeanca, nu înainte de a ne spune că este extrem de mândră că este româncă. La Rădăuți, Andreea a studiat clasele I-VIII la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”.

Visul ei este să devină „Detective Inspector” în cadrul Poliției Metropolitane. Nu plănuiește să se întoarcă în România, cel puțin nu pentru a urma o carieră, însă nu este exclus ca acest lucru să se schimbe în viitor. „Bucovina este un loc superb și îl voi păstra mereu în inima mea, indiferent unde mă aflu”, a conchis Andreea Vlădeanu.