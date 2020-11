Printre nenumăratele anomalii aduse de pandemie şi împrăştiate la nivel planetar încă mai dihai decât însuşi virusul, una mă apasă într-un fel cât se poate de... apăsător! E vorba de salut. De la banalastrângere de mână, până la îmbrăţişările dintre prieteni sau rude, de la bătutul palmelor, de regulă deasupra capului (adică clasicul "5" din expresia "give me five" - devenit fără nicio logică şi fără vreo explicaţie plauzibilă "a bate Cuba" sau "a bate cupa"; niciun dicţionar nu are o explicaţie ori o etimologie valabilă) şi până la grămezile spontane create deasupra autorului vreunui gol important, toate au dispărut, fiind înlocuite de nişte gesturi stranii, mai degrabă anormale, împotriva firii, devenite automatisme exact cum era (Doamne, parcă-s 1000 de ani de atunci!) strânsul mâinii înainte de cataclism. Mă uitam la snooker, atât la Openul Irlandei de Nord (în care Judd Trump l-a bătut pe Ronnie O'Sullivan cu 9-7 în finală) cât şi la cel al Angliei, care a început a doua zi, deci fără pauză între ele, unde s-a împământenit un salut pe care îl practică toţi cei prezenţi, adică cei doi jucători şi arbitrul: îşi ating coatele. La nu mai ştiu care meci, unul dintre jucători chiar l-a lovit binişor pe arbitru, care s-a schimonosit după contact! Hai să vă spun şi eu una personală: pe la începutul nebuniei, în primăvară, eu continuam să întind mâna normal, cum fac şi acum, sau să bat 5, cum fac şi acum. Am oroare de loviturile cu cotul, dar şi de cele pumn în pumn, de parcă am fi toţi nişte Muhammad Ali / Cassius Clay! Ei bine, cum ziceam, în parcare la Kaufland m-am întâlnit cu un amic pe care nu-l văzusem de multă vreme. Eu am întins normal mâna, iar el m-a surprins întinzând cotul. Eu port ceasul pe mâna dreaptă de pe la 5 ani, de la primul meu ceas. Ei, amicul meu a reuşit... să-mi spargă sticlă de la ceas, nimerind cu cotul fix în ea! Chestia tare e că mi-am schimbat ceasul, fiindcă n-am găsit la vreo 3 ceasornicari o sticlă care să se potrivească. Problema nu e asta, ci aceea că, din câte spun experţii, virusul nu se ia, sau se ia extrem de greu, prin contactul epidermei. Se ia aproape exclusiv prin tractul respirator. Cică poţi să dai noroc la nesfârşit, că şansa de îmbolnăvire e tot zero. Şi atunci, de ce dracu' nici sportivii nu mai bat un 5 normal şi nu-şi strâng mâinile ca oamenii? Înainte ca pandemia să cucerească planeta, mie mi-e clar că ne-am cretinizat la nivel global.