Soluție judecătorească

Hoții care au spart casele oamenilor de afaceri din Suceava și-au aflat vineri pedepsele pronunțate de magistrații de la Tribunal. Cea mai grea pedeapsă a primit-o Dumitru Cezar Ioan, zis ”Crețu”, care are de executat 8 ani, 8 luni și 20 de zile de închisoare. Acesta a fost condamnat la 6 ani și 6 luni pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la furt calificat și 3 ani pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj, la care s-au mai adunat alte condamnări anterioare și astfel s-a ajuns la cei aproape 9 ani de închisoare. Cătălin Tiberiu Mercheș, alt inculpat din dosar, a primit 6 ani pentru furt calificat, la care s-a adăugat o condamnare mai veche de 3 ani și 6 luni pentru tâlhărie, rezultând o pedeapsă de 7 ani și 2 luni de închisoare. El a fost achitat pentru infracțiunea de șantaj. Sergiu Nicolae Lahman va avea de executat 6 ani și 6 luni pentru furt calificat, în timp ce Vasile Marian Pirojec, zis ”Pîrjoală”, a primit 4 ani pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la furt calificat. În fine, Ionela Dumitru a fost condamnată la 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals în declarații cu amânarea aplicării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani. În plus, instanța i-a obligat ”în solidar pe inculpații Mercheș Cătălin Tiberiu, Lahman Sergiu Nicolae, Dumitru Cezar Ioan și Pirojec Vasile Marian, la plata sumei de 173.023,6 lei, reprezentând prejudiciul suferit prin infracțiunea de furt calificat din data de 19.07.2018”. Soluția nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Suceava.

Principala faptă din acest dosar

Conform anchetei finalizate a procurorilor, în noaptea de 18 spre 19 iulie 2018, după ce în prealabil au întrerupt alimentarea cu energie electrică de la panoul imobilului, dezactivând astfel sistemul de supraveghere video, Mercheș și Lahman, împreună cu Mihai Gabriel Precob (trimis deja în judecată separat, din vara anului trecut), au pătruns fără drept, prin escaladare și efracție, forțând cu o rangă un geam termopan, în casa unui om de afaceri din Suceava, care era plecat în vacanță, de unde au sustras sume de bani în euro și lei, bijuterii din metale prețioase, ceasuri și un joc PlayStation, cauzând persoanei vătămate un prejudiciu total de 173.023 de lei.

Cezar Ioan Dumitru este acuzat că a fost instigatorul acestei fapte, în timp ce Vasile Marian Pirojec, care este plecat din țară, i-a dus cu o mașină pe spărgători la locul faptei, a stat de „șase”, alături de Dumitru, și le-a asigurat apoi plecarea de la locul spargerii.

Rolul lui Cezar Ioan Dumitru în grupare

Cu referire la infracțiunea de șantaj, principalul acuzat este Cezar Ioan Dumitru, iar victimă este concubina lui Mihai Gabriel Precob, cel care a dat declarații cu privire la comiterea faptei din 19 iulie.

Dumitru este acuzat că a abordat-o în două rânduri pe concubină și a constrâns-o să îl determine pe concubinul ei, Precob, care se afla după gratii, să își schimbe declarațiile incriminatoare, într-o cauză penală având ca obiect aceeași faptă de furt calificat ce este cercetată în dosarul penal, spunându-i acesteia că va determina persoane din mediul penitenciar să îl agreseze pe concubin, respectiv să îi bage o șurubelniță în ochi și să-i scoată ochii, precum și că acesta va avea de suferit și chiar va plăti cu viața dacă menține declarațiile conform cărora el, Cezar Ioan Dumitru, a fost implicat în săvârșirea acelei fapte, arată procurorii.

Procurorii au detaliat și rolul lui Dumitru în furturi, deși acesta nu ar fi comis efectiv vreo faptă. Cezar Ioan Dumitru este acuzat că a facilitat și intermediat achiziționarea unui autoturism care urma a fi folosit la săvârșirea faptei, i-a contactat pe ceilalți doi inculpați și pe al patrulea participant și le-a dezvăluit informații cu privire la lipsa persoanei vătămate din localitate și locația concretă a casei acesteia, determinându-i pe cei trei să sustragă bunuri prin efracție din imobilul indicat. Dumitru mai este acuzat că le-a promis celor trei autori faptul că va asigura paza în zona faptei, iar ulterior i-a preluat, asigurându-le scăparea, după care toți patru au împărțit bunurile sustrase. Procurorii au mai reținut în rechizitoriu că Dumitru s-a deplasat la locuința unei terțe persoane și a predat mai multe bunuri de valoare (bijuterii și ceasuri) provenind din furt, pentru a fi evaluate și valorificate, iar a doua zi, deplasându-se în municipiul Iași, a valorificat cel puțin o parte din bunuri prin vânzarea către o persoană necunoscută.

Sechestru pe trei imobile, luate cu bani care nu pot fi justificați

Cu privire la Ionela Dumitru, aceasta ar fi semnat în fals acte oficiale că este necăsătorită, la achiziționarea unui apartament, pentru ca acesta să nu fie și pe numele soțului, Cezar Ioan Dumitru. Scopul, arată procurorii, a fost acela de a sustrage bunul de la orice formă de urmărire sau executare care l-ar putea viza pe soț, în calitate de coproprietar al bunului.

Procurorii au mai anunțat că au pus sechestru asigurător pe un apartament, o casă și o garsonieră, aflate în proprietatea unor terțe persoane, rude cu inculpații sau partenerele acestora.

Procurorii susțin că din probe rezultă împrejurarea că aceste bunuri au fost achiziționate cu bani care nu pot fi justificați în mod licit, provenind din activități infracționale similare celei pentru care sunt cercetați, astfel că imobilele au fost puse sub sechestru, pentru recuperarea prejudiciului.

Ancheta din acest complex caz a fost derulată de polițiștii de la Biroul Investigații Criminale Suceava, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.