Depunere de jurământ

Componența Consiliului Local Suceava este completă, începând de vineri, 6 noiembrie, odată cu depunerea jurământului de către unul dintre aleșii locali desemnați prin votul sucevenilor, care nu a putut fi prezent la ședința de constituire, din motive medicale.

Radu-Constantin Pricope, reprezentant al partidului Pro România în deliberativul local, a fost prezent vineri la ședința de Consiliu Local convocată de îndată, încât, conform regulamentului de funcționare, a depus jurământul, astfel că numărul celor prezenți și cu drept de vot a ajuns la 20.

În total, Consiliul Local Suceava are 23 de membri, dar la constituirea sa, pe 23 octombrie, doar 22 au fost prezenți, unul fiind absent motivat, încât, până la depunerea jurământului de credință, nu a avut drept de vot.

Reamintim faptul că în noua componență a Consiliului Local Suceava PNL are 9 reprezentanți - Lucian Harșovschi, Sanda Maria Ardeleanu, Angela Zarojanu, Adrian Arămescu, Mihai Flutur, Daniel Ungurian, Paul Ovidiu Hrițcu, Maria Todereanu, Ciprian Anton; PSD are 5 reprezentanți - Dan Ioan Cușnir, Ioan Gabriel Buciac, Mihaela Adelina Paiu, Iuliana Fuior, Valerică Gherasim; PMP are 4 reprezentanți - Anca Mihaela Gâtlan, Constantin Munteanu, Eugen Cătălin Alexandroaie, Ilie Cristian Timoficiuc;

USR are 3 reprezentanți - Teodora Munteanu, Lorena Buburuzan, Nichiforel Dan, iar Pro România 2 reprezentanți - Radu-Constantin Pricope și Geniloni Sfeclă.

Pentru a avea majoritatea simplă, necesară pentru aprobarea celor mai multe proiecte, PNL a făcut alianță cu USR, cumulând astfel 12 voturi, câte erau necesare.