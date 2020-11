Oraș verde

Municipalitatea suceveană a demarat acțiunea de plantare a sute de arbori, dintre care o parte specii ornamentale, deosebite, care vor înfrumuseța bulevardele principale.

Startul acțiunii de plantare a fost dat în zona de agrement Tătărași, unde au fost plantați 360 de copaci - stejari, plopi, salcâmi.

“Am venit cu plăcere alături de cei doi viceprimari, Lucian Harșovschi și Teodora Munteanu, să participăm la plantarea a peste 360 de arbuști care vor înfrumuseța zona de agrement. Aceștia ne-au fost oferiți gratuit, sponsorizare, de către Direcția Silvică Suceava. În această toamnă vom planta minim 700 de copaci în municipiul Suceava, inclusiv o serie de arbori ornamentali, începând cu bulevardul principal, de la intrarea dinspre Fălticeni înspre centru, pe strada Universității, George Enescu, Mărășești, în Burdujeni.

Dorim ca Suceava să fie cu adevărat un oraș verde, chiar suntem unul dintre puținele orașe verzi din România”, a spus primarul Sucevei, Ion Lungu.

În total, Primăria Suceava va planta în această toamnă un număr de 710 arbori, din care 310 achiziționați de municipalitate (100 de platani, 60 de pruni roșii, 50 de tuia, 50 de tei, 50 de mesteceni) și 400 de salcâmi donați de către Direcția Silvică Suceava.

“Este o acțiune la care am participat cu mare plăcere – să plantez copaci este o încântare”, a spus Teodora Munteanu, în vreme ce Lucian Harșovschi a subliniat faptul că Suceava rămâne în continuare un oraș verde pentru că mereu s-a avut grijă să se planteze, an de an, iar municipalitatea va avea și mai multă grijă pentru mediul înconjurător.