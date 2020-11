Anunț

Deputatul liberal sucevean Angelica Fădor a dat asigurări că proiectul bugetului de stat pentru anul 2021 care va fi propus de Guvernul PNL nu va include majorări de taxe sau impozite. Angelica Fădor a spus că actualul Guvern PNL își propune să adopte bugetul de stat aferent lui 2021 până la finalul acestui an. „Astfel, noul an trebuie să ne prindă cu bugetul aprobat în Parlament, la fel cum am procedat și cu bugetul pe 2020. Sunt excluse majorări de taxe sau impozite. Guvernarea PNL urmărește să crească puterea de cumpărare a românilor, să accelereze dezvoltarea economică, să stimuleze cât mai mult posibil mediul de afaceri astfel încât să genereze locuri de muncă bine plătite. Suntem adepții taxelor mici, plătite de toată lumea”, a precizat Angelica Fădor. Ea a subliniat faptul că întotdeauna PNL s-a identificat cu un nivel al taxării cât mai redus, având în vedere că aceasta este modalitatea de a aduce prosperitate în societate și de a încuraja spiritul întreprinzător.

Deputatul PNL de Suceava a mai adăugat că liberalii susțin cota unică de impozitare și sunt împotriva oricărei măsuri fiscale care inhibă activitatea economică. „Activitatea de până acum a Guvernului PNL stă dovadă ca mod de raportare inteligent asupra economiei. Banii trebuie să circule în economie și trebuie stimulați să circule cu atât mai mult într-o situație de criză. Am arătat că, în ciuda crizei sanitare și impactului economic generat, în ciuda facilităților acordate pentru amânarea la plată a impozitelor și taxelor pentru operatorii economici, am reușit să obținem venituri la bugetul de stat mai mari în august, septembrie și octombrie 2020 față de lunile echivalente din 2019, când Guvernul era condus de PSD”, a arătat Angelica Fădor.

Ea a mai precizat că abordarea Guvernării PNL în domeniul economic este salutată de toate organismele internaționale. „Nu întâmplător agențiile de rating, cele care confirmă credibilitatea și încrederea de care se bucură Guvernul pe piețele internaționale și în fața investitorilor, spun că pot păstra o perspectivă optimistă în cazul României dacă guvernarea va continua în aceeași linie”, a spus Fădor.