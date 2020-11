Cu mâța-n sac

Polițiștii Secţiei 4 Poliţie Rurală Gălăneşti au gonit mai bine de doi kilometri pe urmele unui șofer care a refuzat să oprească la semnalele lor. Incidentul s-a petrecut pe Remezău, la Vicovu de Jos, în momentul în care polițiștii au încercat să tragă pe dreapta un autovehicul marca VW Passat. Șoferul nu doar că nu a oprit, dar a călcat și mai are accelerația pentru a scăpa de polițiștii care au plecat în urmărirea sa.

Oamenii legii au reușit să-l blocheze pe fugar, ocazie cu care au aflat că este vorba de Vasile Fusa, de 48 de ani, din Vicovu de Jos. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat o valoare de 0,95 mg/l alcool pur în aer expirat, motiv pentru care acesta a fost condus la Spitalul Municipal Rădăuți în vederea recoltării de probe biologice. În plus, s-a mai stabilit că bărbatul avea permisul de conducere reținut, și asta pentru că pe 7 iulie 2020 a fost prins în timp ce conducea un autovehicul sub influența băuturilor alcoolice. Vasile Fusa este cercetat acum pentru săvârșirea infracțiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice”.