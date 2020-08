Capăt de drum

Pentru Dorna Lactate, una dintre cele mai de succes afaceri din județul Suceava și din bazinul Dornelor, a rămas doar istoria. Zilele acestea a început procesul de dezmembrare a fabricii de către proprietar, firma franceză Lactalis. Ionel Merticariu, un fost angajat al societății, a rezumat în câteva cuvinte postate pe facebook plânsul unei întregi zone. ”Nu am crezut că voi fi martor la dezmembrarea unei fabrici unde am lucrat și eu acu 15 ani. Păcat, Floreni”, este mesajul fostului angajat al societății. În cursul zilei de ieri, colegii de la Radio Dorna s-au deplasat la Floreni pentru a surprinde câteva imagini din ceea ce a fost Dorna Lactate. Deși se aflau pe șosea, pe domeniul public, au fost întâmpinați și obstrucționați de un agent de pază, care le-a transmis că directorul a dispus că nimeni nu are voie să filmeze sau să fotografieze ce se petrece cu Dorna Lactate.

Grupul Lactalis a anunțat în urmă cu aproximativ două luni că a decis închiderea unităților de producție de la Floreni și Vatra Dornei, din cadrul societății Dorna Lactate. Întreaga producție va fi mutată în celelalte fabrici deținute de către Grupul Lactalis în România, acesta fiind și motivul pentru care s-a trecut la dezmembrarea fabricii de la Floreni.

Întregul proces de închidere a celor două fabrici de la Vatra Dornei și Floreni se va încheia la finalul lunii august 2020.

„Această măsură este menită să ne asigure continuarea procesului de producție și a investițiilor în dezvoltarea portofoliului LaDorna cu respectarea riguroasă a cerințelor de performanță și siguranță ale Grupului Lactalis. Am fost nevoiți să luăm această decizie după epuizarea tuturor încercărilor de eficientizare a activității în cele două fabrici, luând în considerare și noua realitate economică care ne determină să fim mai atenți la operativitatea afacerii noastre în România și să ne adaptăm planurile coerent pentru a rămâne competitivi în această industrie”, s-au justificat cei de la Lactalis într-un comunicat de presă remis acum câteva săptămâni.