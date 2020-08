Rădăuți

Organizația Municipală Rădăuți a Partidului Pro România a depus, la finele săptămânii trecute, la Biroul Electoral de Circumscripție nr. 4 Rădăuți, candidaturile pentru mandatele de primar, respectiv consilieri locali, la alegerile locale din 27 septembrie. Alături de candidatul pentru primărie, Dumitru Ciubotariu, și de candidații pentru deliberativul local, la depunerea dosarelor a fost prezent și candidatul formațiunii politice pentru Primăria municipiului Suceava, Florin Sinescu.

Candidatul pentru șefia executivului rădăuțean, Dumitru Ciubotariu, a declarat: „În echipa pe care am format-o în jurul meu se regăsesc oameni de valoare care activează sau au activat în diverse domenii. Cu experiența pe care am dobândit-o în administrația locală, în perioada cât am activat ca viceprimar la Rădăuți, perioadă de care localnicii își amintesc datorită lucrărilor de infrastructură, apă-canal, reabilitări și modernizări de străzi, cât și în alte domenii, dar și experiența din Consiliul Județean Suceava, alături de managementul afacerii pe care o dezvoltat de mai mulți ani, cred că sunt argumente care probează că pot administra cu succes comunitatea rădăuțeană, pentru binele localnicilor, pentru binele urbei”.