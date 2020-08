Mandat judecători

Un bărbat în vârstă de 41 de ani, din Valea Moldovei, identificat drept liderul unei grupări care a comis mai multe furturi, prins în flagrant de polițiști la finele săptămânii trecute, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Judecătoria Gura Humorului, la propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Gura Humorului.

Decizia era previzibilă în condițiile în care Viorel Simerea este recidivist în fapte de furt.

După cum am arătat și în ediția de ieri a Monitorului de Suceava, polițiștii de la Gura Humorului au acționat la finele săptămânii trecute, în noaptea de sâmbătă spre duminică, la o locuință din Capu Câmpului, unde aveau date că are loc un furt, comis de membrii unei grupări pe care o monitorizau de ceva vreme. Au fost prinși în flagrant Viorel Simerea, în vârstă de 41 de ani, din Valea Moldovei, Vasile Cherariu, în vârstă de 40 de ani, din comuna Berchișești, și Constantin Vasilovici, din satul Capu Câmpului, ultimul acuzat că avea rolul de a sta de ”șase”, complice la furt calificat.

A doua zi, duminică, au urmat mai multe percheziții, în urma cărora au fost ridicate bunuri posibil furate și alte posibile probe.

Viorel Simerea este acuzat că a fost principalul autor al unor fapte de furt din ultimele luni ori instigator la furturi petrecute la Berchișești, Capu Câmpului, dar și la Mălini sau Slatina.

Viorel Simerea a fost pus sub acuzare și pentru tâlhărie calificată, în urma agresării uneia dintre victimele prădate, dar și pentru infracțiunea de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, legată de deținerea ilegală a unei arme. În plus, acesta are dosar penal și pentru furt calificat, instigare la furt calificat și furt în scop de folosință.

Ceilalți doi inculpați din acest caz au petrecut câte 24 de ore în arest, după care au fost plasați sub control judiciar.

Polițiștii continuă cercetările, pentru stabilirea întregii activități infracționale.