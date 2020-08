Mari sportivi, mari caractere

Întrerupem puțin legătura cu Liga Campionilor sau Liga Europa, că avem în direct o pleiadă de personalități sportive... care sunt aliniate frumos și puse în geam de o ”femeie politică”. De mult n-am mai văzut o mostră de histrionism și în același timp de prostie crasă, taman în buricul României, la capitală. Tare duși cu capul îi mai crede pe bucureșteni dacă își închipuie că aduce voturile steliștilor, dinamoviștilor și rapidiștilor prin racolarea lui Tata Puiu Cașchetă, Cornel Dinu cel preaplin de sine și... Pancone, care plătește susținerea primită de Rapid de la primarul sectorului 1. Dar Mitică Dragomir ce-o căuta pe lista asta? Chiar crede cineva că se vor mișca niște oameni din casă pentru a pune ștampila pe șarlatanul ăla?! Și când te gândești că capabilii ăștia (sic!) ar trebui să facă proiecte și să le promoveze în Consiliu, să voteze ”hașcegeuri” și să rectifice bugete! Unii dintre ei, cei aflați pe locuri eligibile, chiar se vor alege, după care partidul îi va retrage silențios, pentru a face loc competenților cu cotizația la zi. La nivelul ăsta e stima de sine a fostelor glorii, vai de capul lor, dar și al nostru!

Continuăm pauza de fotbal cu puțin tenis feminin, singurul care s-a reluat. N-am înțeles de ce băieții sunt păstrați la fereală, or fi ipohondri. În fine, bun și tenisul feminin, mai ales când avem trei fete în cele două finale de la Praga. După ce au trecut în semifinală de principalele favorite, Monica Niculescu și Raluca Olaru au pierdut destul de clar în ultimul act, dar acest nou început pare a fi sub cele mai bune auspicii. În schimb, Simona Halep s-a răzbunat pe Mertens, terminând meciul în trombă cu mingi plesnite la tușă de pe ambele părți, genul de joc care sugerează ”zona”! După o baie sexy în Vlatava, Simona a anunțat că nu va participa la US Open, din motive de precauție. Cred că răsuflarea de ușurare a Serenei a ajuns până la ocean și a creat reflux. Dar mai bine să nu-și facă planuri, la Lexington a fost eliminată în sferturi de Shelby Rogers.