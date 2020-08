Miercuri, 19 August 2020 (10:27:25)

Poliţiştii Biroului de Autostradă A1 l-au reținut în arest pe șoferul de tir sucevean care a provocat accidentul rutier de luni noapte în care au murit o tânără mamă în vârstă de 25 de ani, din Cluj Napoca și fetița ei care nu împlinise încă 2 ani. Este vorba de un bărbat de 49 de ani, din comuna Vadu Moldovei. Acesta a ajuns în arest în baza ordonanței de reținere pentru 24 de ore.

Din cercetările poliției rezultă că șoferul tirului a vrut să întoarcă pe autostradă și a încadrat mastodontul pe toate benzile de circulație de pe autostradă, moment în care un autoturism condus de un bărbat de 30 de ani, din Cluj-Napoca, care circula regulamentar pe sensul către Bucureşti, nu a putut evita impactul şi a intrat în coliziune cu tirul. Autoturismul BMW în care se afla familia din Cluj a intrat pe sub remorcă, având loc un accident ca în filmele de groază.

Singurul care a supraviețuit a fost bărbatul în vârstă de 30 de ani de la volanul autoturismului, care și-a pierdut soția și copilul. Tânăra care a murit era avocată. Fiica familiei se afla pe scaunul pentru copii de pe bancheta din spate.

Știre inițială:

Un copil în vârstă de un an și nouă luni și mama sa au murit într-un accident rutier petrecut luni noapte pe Autostrada A1, lângă Pitești. Un autoturism BMW înmatriculat în Cluj, în care se aflau soțul, soția și copilul de nici 2 ani, a intrat în remorca tirului, trecând practic pe sub aceasta. Conform celor de la Ziarul Argeșul, tirul implicat în accident este înmatriculat în Suceava. Din primele verificări ale polițiștilor rezultă că șoferul vehiculului greu de Suceava ar fi efectuat o manevră de întoarcere după ce a ratat ieșirea spre Slatina. Șoferul TIR-ului a vrut să întoarcă imediat pe contrasens, iar șoferul autoturismului BMW s-a trezit cu mastodontul în față. Acesta a frânat, a încercat să evite cât a putut, a intrat în coliziune cu glisiera, apoi cu remorca TIR-ului. (avarii pronunțate pe partea dreapta a autoturismului). Bărbatul de la volanul BMW-ului este singurul care a supraviețuit. Copilul de un an și 9 luni, aflat pe bancheta din spate, în scaunul special, a pierit pe loc, iar tânăra, scoasă în comă dintre fiare, de echipajul de descarcerare, a murit în drum spre spital.