Credință

Câteva mii de credincioși din județul Suceava, dar și din întreaga țară, au participat la hramul Mănăstirii Putna, de sărbătoarea Adormirea Maicii Domului. Credincioșii au încercat pe cât posibil să păstreze măsurile de distanțare socială și au umplut curtea mănăstirii, numită „Ierusalimul Neamului Românesc”, încă de la primele ore ale dimineții, închinându-se la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului și la mormântul lui „Ștefan cel Mare și Sfânt”. Printre credincioșii veniți la Mănăstirea Putna, s-au numărat și politicieni și primari suceveni, printre care președinte Consiliului Județean Suceava și liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur, primarul Sucevei, Ion Lungu, primarul din Putna, Gheorghe Coroamă, dar și candidatul PSD pentru șefia județului, Mirela Adomnicăi.

Anul acesta, Sfânta Liturghie închinată hramului Adormirii Maicii Domnului a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, noul Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. ÎPS Calinic a fost întâmpinat la intrarea în mănăstire de starețul lăcașului de cult, Melchisedec Velnic. După ce a sărutat Sfânta Scriptură, ÎPS Calinic l-a îmbrățișat pe starețul mănăstirii Putna, i-a binecuvântat pe credincioșii care i-au ieșit în întâmpinare, după care a mers să se închine la mormântul lui Ștefan cel Mare și Sfânt.

ÎPS Calinic le-a prezentat credincioșilor viața Maicii Domnului „pentru omul grăbit”

După Sfânta Liturghie, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, ÎPS Calinic, în cuvântul său, a ținut să prezinte credincioșilor o sinteză a vieții Maicii Domnului „pentru omul grăbit”. „Ca în cazul fiecărei adormiri se obișnuiește să se reconstituie viața celui adormit. M-am gândit să vă aduc în atenția frățiilor voastre o sinteză sau <Viața Maicii Domnului în sinteză>, cum am numit-o și care o să apară publicată sub titlul <O sinteză omul grăbit>”, a spus ÎPS Calinic. El a împărțit viața Maicii Domnului în cinci perioade distincte, de la vârsta de 1 an la 15 ani, de la 15 la 28 de ani, de la 28 la 46 de ani, de la 46 la 49 de ani și de la 49 de ani la 60, când a fost mutată la ceruri.

Pentru fiecare perioadă, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților a făcut o prezentare a vieții Maicii Domnului, el precizând că viața Fecioarei Maria a fost reconstituită din textele Sfintei Scripturi, a Sfinților Părinți, dar și din scrieri apocrife. Înaltul ierarh a spus că va publica o carte despre Maica Domnului în Sfânta Scriptură și „în sfânta tradiție”, care urmează a fi publicată.

Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților a dat ca exemplu modul de organizare al Mănăstirii Putna, comparativ cu centrul eparhial din Suceava

La finalul predicii, ÎPS Calinic a ținut să-l felicite pe starețul Mănăstirii Putna, în primul rând pentru obștea numeroasă și de foarte bună calitate morală și intelectuală strânsă în jurul acestuia. „Îl felicit pentru iscusința cu care a organizat și chivernisit mănăstirea, din punct de vedere spiritual, cultural și administrativ. Centrul eparhial de la Suceava nu l-am găsit organizat la nivelul Mănăstirii Putna. Cu regret o spun. Îl felicit pentru bunele relații pe care le cultivă cu frații noștri de dincolo de Prut”, a spus ÎPS Calinic, el ținând să le mulțumească „părinților și fraților” din această mănăstire, care „dincolo de implicarea lor în ascultările rânduite de liderul lor spiritual”, l-au susținut, prin rugăciuni, în alegerea sa în demnitatea de Arhiepiscop, „fiind și eu un fiu al Putnei”.

ÎPS Calinic i-a îndemnat pe credincioși să se numere printre ctitorii „Catedralei Neamului”

Nu în ultimul rând, ÎPS Calinic i-a îndemnat pe credincioșii prezenți să se numere printre ctitorii „Catedralei Neamului”.

„Și, pentru că tot vorbim aici, sub streașina Mănăstirii Putna, ctitoria prin excelență a Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, despre înveșnicirea prin actul creator, vă recomand să nu ratați șansa de a vă număra printre ctitorii Catedralei Mântuirii Neamului, singura ofrandă serioasă adusă de poporul român lui Dumnezeu în Anul Centenar”, a spus înaltul ierarh. El a spus că celelalte „ofrande” sunt „can can-uri”.

În final, ÎPS Calinic i-a îndemnat pe credincioși să „împlinim testamentul Maicii Domnului, sintetizat în cuvintele: <Faceți orice ce vă va spune!>”.

Starețul Melchisedec Velnic i-a oferit lui ÎPS Calinic o replică a icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Putna

Ca răspuns la cuvintele de apreciere aduse Mănăstirii Putna, starețul Melchisedec Velnic, a reamintit că ÎPS Calinic este „fiu al locului”, dar și că porțile Bucovinei și ale Putnei îi vor fi mereu deschise, sprijinindu-i lucrarea pastorală și misionară.

„Înaltpreasfinția Voastră, Putna și Bucovina Vă cunosc din 1980 și nu ați ieșit niciodată din inimile bucovinenilor. Aceste inimi sunt deschise azi pentru a vă primi povățuirea și pentru a lucra împreună cu Înaltpreasfinția Voastră. Sunteți la începutul unei păstoriri pentru care dorim, ne rugăm și vă vom sprijini din toată puterea să fie una binecuvântată, pentru mântuirea sufletelor credincioșilor de aici. Obștea mănăstirii, dar și obștea largă a Putnei, și toată suflarea drept-măritorilor din Bucovina, de aici și de la nord, vă spune: «Bine ați venit acasă!»”, a spus Melchisedec Velnic. El i-a oferit lui ÎPS Calinic o replică a icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Putna.