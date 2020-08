Nenorocire

Un accident rutier petrecut sâmbătă dimineață între localitățile Fetești și Movila a dus la o imensă tragedie într-o familie din Suceava.

Consilierul local Marius Cernescu, în vârstă de 36 de ani și fiica sa în vârstă de 10 ani au murit după ce mașina condusă de tată a fost lovită cu o violență extremă de un alt autoturism. Din primele cercetări ale poliției rezultă că suceveanul se deplasa regulamentar.

Conform presei ialomițene și cercetărilor polițiștilor, un bărbat în vârstă de 28 de ani, din comuna Movila, a depășit pe linia continuă și a lovit frontal un autoturism condus regulamentar de un bărbat în vârstă de 36 de ani.

Acesta era Marius Cernescu, cel mai tânăr consilier local din Suceava.

Fetița suceveanului, în vârstă de 10 ani, a fost găsită de pompierii militari încarcerată, cu leziuni incompatibile cu viața.

Marius Cernescu avea și el leziuni extrem de grave și a fost preluat de un elicopter SMURD, pentru a fi dus la Constanța. Din păcate, și el a decedat în scurt timp. Din accident au mai rezultat încă trei răniți, printre ei și soția lui Marius Cernescu, singura supraviețuitoare din mașină.



Au mers patru zile la mare să se relaxeze



“Sunt șocat... Aseară (n.r. vineri seară) am vorbit cu el, a fost patru zile la mare cu familia, să se relaxeze, iar acum se întorcea acasă pentru că aveam de finalizat dosarele pentru depunerea candidaturilor la Primărie. E cumplit ce li s-a întâmplat... era un tânăr muncitor și serios, care a pus pe picioare o afacere și reușise să o facă să meargă, cât să le asigure traiul”, a spus, cu sufletul îndurerat, Dan Roibu, colegul său de partid și din Consiliul Local Suceava.

Familia lui Marius Cernescu petrecuse câteva zile la mare și se întorcea acasă, unde consilierul local ALDE avea de rezolvat treburi urgente legate de înscrierile pentru alegerile locale. Acesta era la primul său mandat de consilier local, care urma să se încheie curând, dar miza pe experiența acumulată pentru a obține un nou mandat în deliberativul local.

Marius Cernescu avea o afacere în domeniul închirierilor de mașini.





Trei decese premature ale unor consilieri locali suceveni, în mai puțin de un an



Marius Cernescu este al treilea consilier local sucevean care moare în interval de mai puțin de un an de zile, toți fiind oameni sub vârsta de 60 de ani.

Șirul de decese premature a început cu Bogdan Bicsi, care a murit în luna noiembrie a anului trecut, la vârsta de 53 de ani, după ce a suferit trei infarcturi la interval de câteva ore, ultimul fiindu-i fatal.

Cornel Grosar a murit în luna aprilie a acestui an, la vârsta de 57 de ani, infectat cu coronavirus, după ce inițial fusese diagnosticat cu pneumonie.