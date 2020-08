Alegeri

Consilierul local Cătălin Miron va candida din partea ALDE pentru funcția de primar al municipiului Rădăuți. Acesta a precizat că a luat această decizie pentru că nu s-a mai regăsit în echipa liberală din care a făcut parte în ultimii 4 ani.

”Sunt liberal și consider că în politică orice competiție este benefică. Am vrut în primul rând ca și în organizația municipală a PNL Rădăuți să existe o competiție din rândul membrilor organizației locale în desemnarea candidatului la funcția de primar, iar prin prisma rezultatelor din sondaje să se ia o decizie. Într-un dispreț total față de colegii liberali și față de rădăuțeni, președintele organizației municipale Rădăuți a ales ca un pesedist să reprezinte PNL în această competiție electorală. Această alegere am considerat-o o rușine pentru PNL și un dispreț pentru valorile și principiile liberale. Am decis astfel, împreună cu colegul meu Dan Mutrescu să ne asumăm o competiție față în față cu toți candidații PSD, oriunde ar fi ei, atât în PSD, cât și în PNL și să candidăm din partea adevăraților liberali ALDE. Am făcut această alegere și pentru faptul că președintele la nivel de județ a ALDE este medicul veterinar Octavian Ilisoi, un liberal veritabil, un rădăuțean cu care sunt prieten de 25 de ani. Rămân pe acest drum al liberalismului și îmi păstrez această opțiune. Doamne ajută!”, este mesajul transmis de Cătălin Miron.

Trebuie amintit că în cei patru ani în care a deținut funcția de consilier local, Cătălin Miron a fost singura voce critică la adresa conducerii Primăriei municipiului Rădăuți, motiv pentru care nu poate concepe să susțină în actuala campanie electorală un fost PSD-ist.