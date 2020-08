Critici

Candidatul PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, Mirela Adomnicăi, a declarat că în urma a numeroase întâlniri pe care le-a avut cu cetățenii din județ i s-a confirmat faptul că la conducerea administrației județene „lucrurile bat pasul pe loc”. Mirela Adomnicăi a spus că după data de 9 iulie, de când s-a suspendat din funcția de director al AJOFM Suceava, a avut întâlniri în fiecare localitate a județului cu primari, consilieri locali, întreprinzători privați și cetățeni pentru a vedea problemele reale cu care aceștia se confruntă.

„În primul rând am vrut să vorbesc cu sucevenii, față în față, despre această candidatură și pot să spun că anunțul candidaturii mele a fost primit cu încredere și cu simpatie, ceea ce mi-a dat și mai mult curaj și o determinare mai mare în această luptă electorală. Al doilea scop pe care l-am avut în vedere a fost să ajung la fața locului și să văd care sunt acum problemele reale al sucevenilor”, a precizat Mirela Adomnicăi. Ea a arătat că dincolo de ceea ce știa din perioada în care a fost prefect al județului și dincolo de schimbările care au intervenit în viața economică și socială a județului Suceava, i s-a confirmat că, în perioada 2017-2019, la nivelul conducerii Consiliului Județean Suceava „lucrurile mai degrabă au bătut pasul pe loc”. Ea a spus că după instaurarea stării de urgență în perioada pandemiei de coronavirus lucrurile au început să fie îngrijorătoare. „Asta în sensul în are am înregistrat în această perioadă, și cifra crește, peste 40.000 de șomeri, peste 4.000 de agenți economici care au avut de traversat o perioadă dificilă, când au trebuit să ia decizii pentru afacerea lor, pentru oamenii pe care îi au ca angajați”, a spus Adomnicăi.

Adomnicăi: Sucevenii consideră că județul se îndreaptă într-o direcție greșită

Candidatul PSD a mai adăugat că a constatat că în acea perioadă peste 90% dintre șomerii pentru care s-a solicitat șomajul tehnic aveau salariul minim pe economie, situație confirmată recent de Institutul Național de Statistică, care plasează județul Suceava pe primul loc în ceea ce privește cel mai mic salariu plătit pentru munca prestată. Mirela Adomnicăi a declarat că din discuțiile pe care le-am avut cu cetățenii a tras o concluzie cât se poate de clară și certă referitor la ceea ce cred aceștia despre direcția în care se îndreaptă județul Suceava. „Credința lor este că acest județ se îndreaptă într-o direcție greșită. Pentru că din județul Suceava ne pleacă investitorii, pentru că în județul Suceava nu îndrăznesc să mai vină turiști”, a arătat candidatul PSD.

Mirela Adomnicăi consideră că această situație nu se datorează unui accident nefericit, așa cum încearcă unii să acrediteze. „Aceasta este consecința a ceea ce s-a întâmplat în ultimii patru ani în județul Suceava. Pentru că vorbim de un management defectuos, ineficient și arogant, iar cine este vinovat pentru această situație trebuie să plătească. Am convingerea că în continuare vom avea puterea să vedem adevărul, vom putea să identificăm vinovații și să-i sancționăm, cel puțin prin vot, dacă nu și printr-un alt mod în care instituțiile competente o vor face”, a încheiat Mirela Adomnicăi.