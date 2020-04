Faceți ceva

Un bărbat din Suceava este de-a dreptul disperat și a dorit să-și facă publice problemele. Dănuț Rebciuc a povestit că este în autoizolare la domiciliu de mai bine de o săptămână și încă nu știe dacă este infectat cu noul coronavirus deși i s-au recoltat probe încă de marți, 24 martie.

”Soția care este asistent la Spitalul Județean Suceava este internată la Secția de Boli Infecțioase după ce a fost confirmată cu COVID-19. Eu am avut simptome ale bolii și m-am prezentat la spital. Am primit medicamentație și mi s-au luat probe. Se întâmpla marțea trecută, dar nici până azi nu știu dacă sunt pozitiv sau negativ. Am sunat de mai multe ori la DSP, dar nu am reușit să vorbesc cu nimeni. Am anunțat și medicul de familie despre situație și m-am autoizolat la domiciliu”, a relatat Dănuț Rebciuc.

Suceveanul este de-a dreptul disperat de situație pentru că în curând soția sa ar trebui să se externeze, iar el nu are un rezultat al testului pentru COVID-19.

”Nu știu efectiv ce să fac. E posibil ca soția să vină acasă vindecată și să-i transmit din nou boala. Autoritățile s-au lăudat că rezultatele testelor vin în 3-5 zile, dar uite că eu am deja 8 zile și nu știu nimic. E strigător la cer”, a completat Dănuț Rebciuc.