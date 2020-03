Comuna Grănicești

Zeci de persoane se află în autoizolare, după ce dascălul de la biserica din Iacobești, un pensionar, care are peste 60 de ani, a fost confirmat luni, 23 martie, cu Covid-19. Din ce ne-a declarat părintele Marius Ungureanu, preotul paroh al Bisericii „Nașterea Maicii Domnului” din Iacobești, comuna Grănicești, dascălul, care locuiește în municipiul Suceava, ar fi participat la ultima slujbă săvârşită în biserica din Iacobești pe 15 martie. Atunci, au luat parte la slujba religioasă în jur de 20 de persoane.

„Încă de la începutul anului, domnul dascăl s-a plâns că are o răceală care nu se mai vindecă, dar nimic grav. Săptămâna trecută, a avut simptomele noului coronavirus, febră, stare general proastă, și s-a dus la spitalul sucevean, unde a fost și internat. Astăzi m-a sunat și mi-a spus că a fost confirmat cu Covid-19. Toți cei care am intrat în contact cu el la acea slujbă și familiile noastre suntem în autoizolare. Nici o altă persoană dintre cele prezente atunci la slujbă nu are simptomele noii boli. Dascălul mi-a spus că acum se simte bine și va rămâne în continuare internat”, ne-a spus preotul Marius Ungureanu.

Conform procedurii, a fost anunțat și primarul comunei Grănicești, Gheorghe Nuțu, de care aparține satul Iacobești, care a anunțat Direcția de Sănătate Publică Suceava. „Pe lângă enoriașii care au participat la acea slujbă, au mai intrat în autoizolare și circa 20 de angajați ai unei societăți din localitate, la care lucrează pălimarul. Societatea și-a suspendat activitatea”, a completat Gheorghe Nuțu. Am mai aflat de la preotul Marius Ungureanu faptul că dascălul nu ar fi fost plecat din țară și nici nu ar fi intrat în contact cu persoane întoarse recent din străinătate, de aceea nici el nu își explică cum a putut fi depistat pozitiv cu noul Covid-19. „La biserică am avut mereu dezinfectanți, lumea stătea la distanță, dascălul stătea doar la strană. Să-i dea Dumnezeu sănătate și noi, toți ceilalți, împreună cu familiile, aflați în autoizolare, să păstrăm cu strictețe regulile impuse”, a completat preotul parohiei din Iacobești.