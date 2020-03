Grav, foarte grav

În multe sate sucevene izolarea este luată în glumă, iar de la crâșme se dă de băut pe ascuns

În multe comune din județul Suceava sunt semnale clare, care vin de la cetățeni, că inconștiența atinge cote maxime, iar autorităților le este imposibil să facă față situației. Mulți dintre cei care ar trebui să fie izolați în case sunt văzuți pe afară, crâșmele sunt închise și nu prea, în sensul că se vinde alcool pe ascuns, mai pe dosite. Polițiști cu care am vorbit se tem că în mediul rural va fi cu mult mai rău decât în orașe, acolo unde oamenii sunt cât de cât mai disciplinați. La țară sunt foarte mulți veniți din străinătate, care intră în contact la ordinea zilei cu bătrânii. De altfel, doar schimbarea vremii din aceste zile a mai limitat contactele, însă asta doar pentru câteva zile. Săptămâna trecută, când era cald, pompierii au avut de intervenit la mai mult de zece incendii pe zi, provocate de cei care dau foc vegetației uscate. În plus, în mediul rural sunt mai mulți vârstnici slăbiți și bolnavi, astfel că dacă virusul va scăpa de sub control va fi dezastru

Redăm mai jos mesajul trimis de o persoană din Râșca:

”În comuna Râșca persoanele izolate la domiciliu nu respectă legile. Ies afară fără nici o frică, ba mai mult, au început să iasă la crâșme deși unii sunt cu tuse. Ne este frică pentru familiile noastre. Cei de la primărie nu le mai fac față. La noi nu este o secție de poliție, ci doar un post de poliție. La hanul din comună patronul dă băutură peste gardul hanului, deși este închis”. Avem semnale că astfel de situații se întâmplă în multe localități.