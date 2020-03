Ştirea referitoare la decesul fostului preşedinte al Real-ului Madrid, Lorenzo Sanz, a venit la fix pentru a umple spaţiul gol generat de anularea în aproape toate ţările lumii a tuturor competiţiilor sportive. În vremuri normale, nu ar fi fost o ştire bombă, de pagina întâi, ci ar fi fost una din cele de umplutură. Acum însă... Dar să vedem cine a fost Lorenzo Sanz: a fost preşedinte la Real de Madrid între 1995 şi 2000, după ce fusese tot acolo director timp de 10 ani, între 1985 şi 1995. Pe timpul mandatului său cu adevărat excepţional, Real Madrid şi-a regăsit gloria pierdută timp de vreo trei decenii, câştigând în 1998 pentru a şaptea oară în istorie Champions' League (fosta Cupa Campionilor Europeni), după ce nu mai câştigase competiţia supremă continentala din...1966! Aproape logic, a venit şi al optulea trofeu, în 2000, ultimul an din mandatul lui Lorenzo Sanz, făcând astfel catotalul trofeelor adjudecate de Real Madrid sub preşedinţia lui Sanz să ajungă la 7, celelalte fiind un titlu naţional, o Copa del Rey, Cupa Intercontinentală, toate la fotbal, dar şi două la baschet: un titlu naţional şi Cupa Cupelor. Să recunoaştem că nu-i la îndemâna oricui o asemenea colecţie de performanţe. În 2000, mizând pe popularitatea creată de câştigarea celei de-a doua Champions' League, Sanz a impus organizarea de alegeri anticipate, dar a pierdut în faţa lui Florentino Perez! A mai candidat o dată în 2006, dar a pierdut din nou, de data asta în faţa lui Ramon Calderon! Între timp, mai încercase să cumpere două cluburi din Italia: mai întâi Parma (a plătit şi un avans de peste 7 milioane de dolari, apoi a renunţat) şi Bari. În cele din urmă, în 2006 a cumpărat Malaga, club pe care l-a revândut, pentru 50 de milioane de dolari, în 2010, unui investitor din Qatar. Ar mai fi de spus că între Sanz şi Real s-a creat şi un fel de rudenie, el devenind socrul fundaşului lui Real şi al naţionalei Spaniei Michel Salgado, care s-a căsătorit cu fiica lui Sanz, Malula. Într-un absolut emoţionant omagiu adus lui Sanz de Florentino Perez, actualul preşedinte, pe pagina oficială a clubului, acesta spune că "... sub conducerea lui Lorenzo ne-am reafirmat măreţia pe scenă europeană, pe care fanii noştri o adoră..." şi promite pe Bernabeu, atunci când vremurile o vor permite, o ceremonie de măreţia pe care Sanz cu siguranţă o merită.