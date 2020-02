„Public speaking”

Cinci elevi ai Colegiului Naţional ”Petru Rareş” Suceava s-au calificat în semifinala Concursului Internaţional Public Speaking, competiţie de discurs public în limba engleză organizat de Uniunea Vorbitorilor de Limbă Engleză.

Rezultatele obţinute de aceştia la faza regională, de la Piatra Neamţ, din 16 februarie, i-au propulsat în etapa următoare, unde cei mai buni competitori vor concura pentru un loc în finala competiţiei.

Concursul se încheie cu finala internaţională, din luna mai, de la Londra.

Cel mai bun rezultat îi aparţine lui Andrei Coca, care s-a clasat pe locul al II-lea, cu 96 de puncte, cu discursul ”Facing shadows”.

Locul al III-lea şi calificarea la semifinală au fost adjudecate de Ruxandra Ioana Mihailiuc, cu discursul „The curse of negativity”. Ambii elevi sunt în clasa a XI-a, coordonaţi de profesorii Dana Postolache şi Mihaela Fodor.

La semifinală mai merg Tudor Mutrescu şi Tudor Morar, din clasa a XI-a, distinşi amândoi cu menţiune, prof. îndrumător Nicoleta Andronachi.

Tot cu menţiune s-a întors şi Raluca Huianu, clasa a IX-a, pregătită de prof. Ana Maria Fomin şi Dana Postolache.

Tema de anul acesta a Concursului Naţional de Discurs Public în Limba Engleză este “Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it is faced”.

Evaluarea discursurilor competitorilor se realizează după următoarele criterii: exprimare şi prezentare (intonaţia vocii, mişcările corpului şi cuvinte alese pentru a atrage şi susţine interesul publicului, vocabularul, siguranţă); subiect, raţionament şi argumente (subiect interesant, relevant şi semnificativ, idei clare); structură (introducere care subliniază obiectivele şi importanţa subiectului abordat, concluzie explicativă); răspunsurile date la întrebări (vorbitorul trebuie să răspundă la întrebări publicului sau juriului). Discursul are o durată de 5 minute.

Menţionăm că la etapa regională de la Piatra Neamţ au mai participat, de la Colegiul ”Petru Rareş”, următorii elevi:Andreea Denisa Cadariu - menţiune de onoare (clasa a XII-a, prof. Mihaela Fodor, prof. Dana Postolache), Andra Maria Şlincu (clasa a X-a, prof. Laura Salciuc, prof. Cristian Sălăgean), David Tofan (clasa a X-a, prof. Cristian Sălăgean), Daria Havriliuc (clasa a XI-a, prof. Laura Salciuc, prof. Camelia Butnaru), Ştefan Olariu (clasa a XI-a, prof. Ana Maria Fomin, prof. Georgeta Colăcel), Ioana Butulescu (clasa a X-a, prof. Camelia Butnaru, prof. Ana Maria Fomin).

Tot la faza regională au mai participat trei elevi de la Colegiul Militar ”Ştefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc: Bianca Varvara – menţiune de onoare, Teodora Cozma, Matei Mihalache, şi o elevă de la Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu” Suceava – Diana Sauciuc.