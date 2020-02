Soluţie

Primarul comunei Breaza, Gheorghe Lesenciuc, a fost obligat de instanţele de judecată la plata sumei de 65.900 de lei, bani reprezentând penalităţi pentru nepunerea în aplicare a unei hotărâri judecătoreşti.

Decizia a fost dictată în aprilie 2019 de Judecătoria Câmpulung Moldovenesc şi îl priveşte pe Ioan Ceciuleac, un bătrân în vârstă de 83 de ani, din Vatra Moldoviţei. Între timp, bărbatul a apelat la un executor judecătoresc pentru a-şi recupera banii, iar procedura de executare a demarat deja.

Între timp, primarul din Breaza a contestat procedura de executare silită, iar instanţa urmează să se pronunţe pe această temă în perioada următoare.

Totul a plecat de la un proces mai vechi, în care Ioan Ceciuleac a acţionat în instanţă Comisia de Fond Funciar a comunei Breaza, al cărei preşedinte este primarul Gheorghe Lesenciuc. După mai mulţi ani de procese, octogenarul a avut câştig de cauză, iar primarul, în calitate de preşedinte al Comisiei de Fond Funciar Breaza, a fost obligat să-l pună în posesie cu 2,45 ha de teren pe Ioan Ceciuleac.

Cum acest lucru nu s-a întâmplat, proprietarul s-a adresat din nou instanţei de judecată, iar aceasta i-a dat dreptate şi l-a obligat pe primarul din Breaza la plata celor 65.900 de lei.

Contactat telefonic, primarul Gheorghe Lesenciuc a precizat că nu s-a confruntat niciodată cu o asemenea situaţie.

Primarul din Breaza a explicat cum s-a ajuns în acest punct şi crede că lucrurile puteau fi rezolvate dacă reprezentanţii Comisiei Judeţene de Fond Funciar Suceava s-ar fi aplecat mai mult asupra subiectului.

„Acel teren a fost revendicat atât de persoana în cauză, cât şi de o rudă a sa. În baza unei expertize comandate şi depuse la dosar, a obţinut dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 2,45 ha de pădure. Hotărârea judecătorească menţiona expres că punerea în posesie se va face pe un anumit amplasament, numai că acela era deja ocupat. Am făcut punerea în posesie pe suprafaţa indicată şi, cum era de aşteptat, s-a ajuns la un nou litigiu cu persoana care era proprietară. Ulterior, cu sprijinul celor de la Direcţia Silvică Suceava am identificat un alt amplasament. Am făcut măsurătorile, iar în ianuarie 2019 am înaintat toate actele la Comisia Judeţeană pentru Fond Funciar Suceava, dar deşi a trecut mai bine de un an nu am primit nici un răspuns. Ce aş putea să fac eu mai mult?”, s-a întrebat Gheorghe Lesenciuc.

Indiferent ce se va întâmpla, comuna Breaza va avea de plătit cei 65.900 de lei, iar probabil suma va creşte cu fiecare zi de întârziere în care Ioan Ceciuleac nu va fi pus în posesie cu suprafaţa de 2,45 ha de pădure.