Marian Andronache: "PMP nu este de acord cu alegerile anticipate"

Președintele Organizației Județene Suceava a PMP și vicepreședinte național al partidului, Marian Andronache, a declarat că PMP nu este de acord cu organizarea de alegeri anticipate. Marian Andronache a fost prezent duminică la ședința de lucru a Consiliului Executiv Național al PMP, din delegația suceveană mai făcând parte și secretarul general adjunct al organizației județene, Florin Hrebenciuc. După întâlnire, Marian Andronache a precizat că „toată această gâlceavă” pusă sub masca dezbaterii pe subiectul eventualelor alegeri anticipate este doar un joc politic la care românii asistă cu neputință și cu dezamăgire. „Dincolo de calculele politice există niște realități. Riscăm să avem un nou an în care nu se va construi nici un kilometru de autostradă în plus, nici un spital nou regional și în care vor fi abandonate multe alte proiecte de interes major pentru cetățeni”, a spus liderul PMP Suceava. El a subliniat că PMP nu se teme de alegeri anticipate. Marian Andronache a precizat că PMP consideră că alegerile anticipate sunt doar un capriciu politic alimentat de orgolii „pe care nu le putem tolera”. „Nu susținem alegerile anticipate, fiind mai importantă stabilitatea țării și punerea în practică a unui program de guvernare care să prioritizeze marile investiții, atragerea de fonduri ale Uniunii Europene și dezvoltarea țării noastre”, a precizat Andronache. El a adăugat că PMP susține în continuare organizarea de alegeri locale în două tururi de scrutin, reducerea la 300 a numărului de parlamentari, eliminarea pensiilor speciale, renunțarea la subvenția de la bugetul de stat pentru partidele politice.

Pe de altă parte, Marian Andronache a declarat că după alegerile locale din acest an, PMP va fi al treilea partid din România, ca număr de aleși locali. Andronache a spus că în ședința Consiliului Executiv Național, PMP a luat decizia să intre în competiție cu toți actorii politici existenți „în bătălile pentru alegerile locale”. „Suntem pregătiți, determinați și hotărâți. Vom avea candidați valoroși în toate municipiile, orașele și comunele din țară și, sigur, din județul Suceava”, a mai declarat Marian Andronache.