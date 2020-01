Rădăuți

Ca în fiecare an, încă din primele zile ale lunii ianuarie, rădăuțenii își plătesc dările locale pentru a scăpa de o grijă, dar și pentru a beneficia de bonificația de 10 la sută, bonificație valabilă până la finele lunii martie. Potrivit celor afirmate de șeful Serviciului Impozite și Taxe din Primăria municipiului Rădăuți, economistul Silviu Ursescu, campania de colectare a taxelor și impozitelor locale a avut un debut promițător, în condițiile în care în primele zile au fost încasați aproape 150.000 de lei. Silviu Ursescu a declarat: „Impozitele și taxele locale pentru acest an pot fi plătite la Primăria municipiului Rădăuți încă de la începutul acestei săptămâni. Fac precizarea că și în acest an serviciul de specialitate pune la dispoziție toate metodele de plată, respectiv plata direct la casierie cu numerar sau cu card bancar, plata online, prin virament bancar sau mandat poștal. Menționez că pentru anul 2020 taxele și impozitele au crescut cu 4,6 la sută, indicele de inflație, față de anul trecut. În același timp vreau să reamintesc că perioada de acordare a bonificației de 10 la sută, în cazul persoanelor fizice, este ianuarie-martie 2020, astfel încât dacă în această perioadă contribuabilii persoane fizice vor alege să achite integral impozitele pe clădiri, pe teren sau pe mijloacele de transport, acestea vor fi reduse cu zece procente”. La primăria rădăuțeană sunt deschise zilnic trei ghișee pentru plata acestor taxe, iar programul de funcționare al acestora este între orele 08.00. și 15.30.