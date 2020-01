Verdict final

Instanţele de judecată au finalizat un dosar complex care a vizat un numeros grup de persoane acuzate că au indus în eroare sau au încercat să inducă în eroare societăţi de asigurare, înscenând accidente rutiere pentru a obţine despăgubiri. Au fost trimise în judecată 16 persoane şi toate au fost găsite vinovate, cu menţiunea că pentru o parte din infracţiuni a intervenit prescripţia. Curtea de Apel Suceava a dat ieri verdictul final, iar o parte din condamnări sunt cu executare, asta şi pentru că inculpaţii respectivi mai aveau şi alte „cozi”.

Ca mod de operare, sucevenii deţineau sau procurau autoturisme scumpe, de lux, deja avariate (mărcile BMW, Audi, Jaguar, Mercedes, Volvo), pe care le foloseau pentru a înscena accidente rutiere. Autoturismul vinovat de accident era de obicei o Dacie veche, de pe asigurarea RCA a căreia se încerca obţinerea de despăgubiri mari. Procurorii au identificat şapte cazuri în care inculpaţii au reuşit să obţină despăgubiri între 25.000 şi 60.000 de lei, cu precizarea importantă că tentativele de înşelăciune au fost în număr mult mai mare, însă responsabilii de la societăţile vizate au „mirosit” frauda.

Cum acţionau autorii

Procurorii au explicat în rechizitoriu că majoritatea accidentelor au fost înscenate ca presupunând implicarea a două autovehicule, dar au fost identificate şi evenimente rutiere în care s-a declarat că au fost implicate trei autovehicule (pentru a justifica avarii în faţă şi în spate la autoturismul deja avariat) sau un singur autovehicul. Unul dintre autovehicule era cel scump, deja avariat, iar al doilea era autovehiculul „vinovat”, ieftin.

„Autoturismele deja avariate au fost prezentate în mod repetat unor societăţi de asigurare diferite, cerându-se despăgubiri pentru aceleaşi avarii prezentate de autoturisme, pretinzându-se însă, la fiecare societate de asigurare, că au fost produse în împrejurări diferite, în accidente rutiere diferite”, au explicat procurorii.

Frauda a atras atenţia: tamponări cu avarii mari, dar fără răniţi

Cazurile au intrat în atenţia organelor de urmărire penală în condiţiile în care pretinsele evenimente rutiere aveau loc în interiorul localităţilor, se soldau cu avarii majore ale autoturismelor, inclusiv daună totală uneori, însă nu existau victime şi martori oculari. Evenimentele rutiere au fost înscenate în diferite localităţi, majoritatea din zona Rădăuţi, dar şi în apropierea municipiului Fălticeni sau chiar în judeţul Iaşi.

Care era scenariul de producere a accidentelor cu pagube materiale

Cel mai adesea, scenariul producerii accidentelor era acelaşi: efectuarea unei manevre bruşte de evitare a unei gropi sau a unui câine (de către şoferul autoturismului „vinovat”), cu consecinţa acroşării laterale a unui autovehicul aflat în depăşire (autoturismul care urma a beneficia de despăgubiri), care în urma impactului a părăsit partea carosabilă, a ajuns în şanţ, apoi a ricoşat într-un obstacol (copac, stâlp, parapet de beton), au explicat procurorii.

Procurorii au subliniat că cele mai multe evenimente rutiere au fost înscenate la iniţiativa şi cu contribuţia inculpatului Lilian Avram, acesta oferind idei sau maşini avariate şi altor persoane pentru a acţiona în mod similar.

O parte dintre inculpaţi au participat doar la înscenarea a câte unui singur eveniment rutier

Un alt amănunt important care reiese din anchetă este că inculpaţii nu au acţionat în mod organizat, coordonaţi de un lider, ci doar s-au ajutat punctual unii pe alţii.

„În mare parte dintre evenimentele rutiere, inculpaţii nu au reuşit să inducă în eroare societăţile de asigurări, reprezentanţii acestora manifestând diligenţă şi efectuând verificări amănunţite înainte de a acorda despăgubiri. În alte cazuri, însă, inculpaţii au reuşit să fraudeze societăţile de asigurări, obţinând despăgubiri necuvenite consistente (25.000-60.000 de lei), sume care nu au fost recuperate şi cu care societăţile de asigurări s-au constituit părţi civile în prezenta cauză”, se mai arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.

Iată lista celor 16 inculpaţi trimişi în judecată şi pedepsele pe care le-au primit:

1. Lilian Avram, zis „Giuliano”, a fost trimis în judecată pentru săvârşirea a 19 infracţiuni (înşelăciune, tentativă la infracţiunea de înşelăciune, fals în înscrisuri oficiale sub semnătură privată, fals în declaraţii, participaţie improprie la fals intelectual) – 2 ani şi 10 luni cu executare în penitenciar.

2. Dănuţ Dănilă a fost trimis în judecată pentru săvârşirea a 18 infracţiuni (înşelăciune, tentativă la infracţiunea de înşelăciune, fals în înscrisuri oficiale sub semnătură privată, fals în declaraţii, participaţie improprie la fals intelectual, fals privind identitatea) - 1 an şi 10 luni cu suspendare.

3. Mihăiţă Musteaţă a fost trimis în judecată pentru săvârşirea a nouă infracţiuni(înşelăciune, tentativă la infracţiunea de înşelăciune, fals în înscrisuri oficiale sub semnătură privată, fals în declaraţii, participaţie improprie la fals intelectual) - 4 ani cu executare.

4. Anişoara Lazăr a fost trimisă în judecată pentru săvârşirea a opt infracţiuni (tentativă la infracţiunea de înşelăciune şi fals în înscrisuri oficiale sub semnătură privată) - 1 an închisoare cu suspendare sub supraveghere şi 2.000 lei amendă penală.

5. Andrei Cătălin Chiribău a fost trimis în judecată pentru săvârşirea a cinci infracţiuni (înşelăciune, fals în înscrisuri oficiale sub semnătură privată, fals în declaraţii, participaţie improprie la fals intelectual) –1 an cu suspendare.

6. Vasile Daniel Politica fost trimis în judecată pentru săvârşirea a cinci infracţiuni (înşelăciune, tentativă la infracţiunea de înşelăciune, fals în înscrisuri oficiale sub semnătură privată, fals în declaraţii, participaţie improprie la fals intelectual) - 1 an cu suspendare.

7. Andrei Ciorpac a fost trimis în judecată pentru săvârşirea a patru infracţiuni (înşelăciune, fals în înscrisuri oficiale sub semnătură privată, fals în declaraţii, participaţie improprie la fals intelectual) –6 luni cu suspendare.

8. Daniel Avram a fost trimis în judecată pentru săvârşirea a patru infracţiuni (înşelăciune, tentativă la infracţiunea de înşelăciune, fals în înscrisuri oficiale sub semnătură privată) - 1 an închisoare cu suspendare sub supraveghere şi 2.000 lei amendă penală.

9. Cristian Pamparău a fost trimis în judecată pentru săvârşirea a patru infracţiuni (înşelăciune, tentativă la infracţiunea de înşelăciune, fals în declaraţii, participaţie improprie la fals intelectual) - 3 ani 4 luni şi 20 de zile închisoare.

10. Petru Ionel Curelar a fost trimis în judecată pentru săvârşirea a două infracţiuni (înşelăciune şi fals în înscrisuri oficiale sub semnătură privată) – 6 luni cu suspendare.

11. Vasile Avram a fost trimis în judecată pentru săvârşirea a două infracţiuni (înşelăciune şi fals în înscrisuri oficiale sub semnătură privată) - 1 an cu suspendare.

12. Gabriel Acatrinei a fost trimis în judecată pentru săvârşirea a două infracţiuni (înşelăciune şi fals în înscrisuri oficiale sub semnătură privată) - 1 an cu suspendare.

13. Gavril Gherman a fost trimis în judecată pentru săvârşirea a două infracţiuni (tentativă la infracţiunea de înşelăciune şi fals în înscrisuri oficiale sub semnătură privată) - 6 luni cu suspendare.

14. Florin Nicolae Gherman a fost trimis în judecată pentru săvârşirea a două infracţiuni (tentativă la infracţiunea de înşelăciune şi fals în înscrisuri oficiale sub semnătură privată) - 6 luni cu suspendare.

15. Vasile Isopescu a fost trimis în judecată pentru săvârşirea a două infracţiuni (tentativă la infracţiunea de înşelăciune şi fals în înscrisuri oficiale sub semnătură privată) – 11 luni cu suspendare.

16. Nicuşor Bogdan Popa a fost trimis în judecată pentru săvârşirea a două infracţiuni (tentativă la infracţiunea de înşelăciune şi fals în înscrisuri oficiale sub semnătură privată) - amână aplicarea pedepsei de 11 luni închisoare, pe un termen de supraveghere de 2 ani.