Altfel de acţiuni

Vremea rea din ultimele zile i-a determinat pe poliţiştii suceveni să se mobilizeze pentru a veni în sprijinul persoanelor fără adăpost. Timp ce trei zile, între orele 06.00-12.00 şi 18.00-24.00, 43 de oameni ai legii din cadrul Poliției Municipiului Suceava și al Inspectoratului de Jandarmi Județean „Bogdan Vodă” Suceava au efectuat verificări în toate zonele şi locaţiile pretabile pentru adăpostirea acestor persoane.

Din canale, de sub poduri sau din clădiri abandonate, dintre ţevile de termoficare, din incinta şi din zona gării şi autogării au fost ridicate mai multe persoane cărora li s-a propus să meargă la centrul ,,Lumina Lină”, din cadrul Bisericii Sf. Vineri din municipiul Suceava, pentru a beneficia de un loc încălzit, mai ales că temperaturile externe au coborât cu mult sub zero grade Celsius pe timp de noapte.

„Poliţiştii fac încă o dată apel ca toate aceste persoane să conştientizeze riscurile la care se expun şi să apeleze la serviciile specializate, iar persoanele care le observă să anunţe poliţia sau alte autorităţi competente”, a arătat comisarul-şef Ionuţ Epureanu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie (IPJ) al Sucevei.

Acţiunea din zilele de 4, 5 şi 6 ianuarie a vizat şi identificarea cerşetorilor şi descurajarea acestui fenomen, mai ales că ieri creştinii ortodocşi au sărbătorit Boboteaza, iar toate bisericile din Suceava au fost pline de oameni.

„Poliţiştii le solicită cetăţenilor să nu încurajeze cerşetoria, oferind sume de bani persoanelor care apelează la mila publicului, gestul umanitar ajungând de multe ori în mâinile unor persoane care nu fac decât să exploateze fiinţe fără ajutor”, se mai arată în comunicatul IPJ Suceava.

Cu acest prilej, au fost legitimaţi mai mulţi cerşetori, iar o parte dintre ei au fost amendaţi. În total, în cadrul acţiunilor desfăşurate au fost legitimate 338 de persoane, fiind avertizate/atenționate sau introduse în bazele de date ale poliţiei 49 de persoane. Au fost controlate 46 de obiective și locații în care se adăposteau fără drept diverse persoane şi au fost aplicate 25 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 9983 de lei.

Partenerul de acum tradiţional al IPJ Suceava în derularea unor acţiuni umanitare, Brian Douglas, nu a lipsit nici la acest început de an. Britanicul a mers alături de poliţiştii suceveni la adăpostul ,,Lumina Lină” şi le-a oferit persoanelor fără adăpost alimente şi bunuri de uz personal, venind astfel în sprijinul celor pentru care viaţa nu a fost prea darnică.