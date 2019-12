Clase profesionale

Cei mai doriți meseriași de pe piața muncii suceveană sunt mecanicii auto, chelnerii, lucrătorii din industria hotelieră, confecționerii și brutarii, potrivit solicitărilor agenților economici din județ.

Aceștia au informat Inspectoratul Școlar Suceava cu privire la domeniile în care își doresc forță de muncă suplimentară, pentru ca liceele să organizeze clase profesionale care să pregătească viitori angajați de care piața muncii are nevoie.

Pentru anul școlar următor, agenții economici au solicitat organizarea a 2.105 locuri în clasele profesionale (cifră care nu include și învățământul dual), dintre care 718 doar în domeniul Mecanică (Lăcătuş mecanic prestări servicii, Mecanic auto, Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie, Sudor, Tinichigiu vopsitor auto).

Pentru domeniul Turism și alimentație, angajatorii au solicitat liceelor organizarea a 491 de locuri pentru specializările Brutar - patiser - preparator produse făinoase, Bucătar, Cofetar – patiser, Lucrător hotelier și Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie.

Cereri multe au fost și pentru Industrie textilă şi pielărie (Confecţioner produse textile și Confecţioner articole din piele şi înlocuitori), societățile din domeniu solicitând organizarea a 194 de locuri.

Alte două domenii pentru care angajatorii au cerut liceelor să formeze forță de muncă calificată sunt Industrie alimentară (Brutar - patiser - preparator produse făinoase, Operator în industria malţului şi a berii, Preparator produse din carne şi peşte) și Construcţii, instalaţii şi lucrări publice (Zidar – pietrar - tencuitor, Mozaicar - montator placaje, Constructor structuri monolite etc.).

De cealaltă parte, cerere scăzută din partea angajatorilor din judeţ au fost pentru calificările din Silvicultură, Comerț, Agricultură, Electric, Electromecanică.

Statisticile Inspectoratului Școlar nu includ și solicitările pentru învățământul profesional dual, care se centralizează la nivel național.

Pondere semnificativă a pregătirii practice

Învăţământul profesional se adresează absolvenţilor clasei a VIII-a, are o durată de 3 ani şi are o pondere semnificativă a pregătirii practice derulate la operatorul economic: în primul an, pregătirea practică realizată în atelierele şcolii şi la operatorul economic reprezintă aproximativ 20% din timpul total alocat programului; în al doilea an aproximativ 60% din timp este alocat pregătirii practice; în anul al treilea, aproximativ 70% din timp este alocat pregătirii practice. Pe parcursul celor trei ani sunt organizate stagii comasate de practică cu o durată totală de 24 săptămâni, 5 săptămâni în primul an, 9 săptămâni în anul doi şi 10 săptămâni în cel de-al treilea an.

Elevii din învăţământul profesional beneficiază de susţinere financiară, aceştia primind o bursă lunară de 200 de lei.

Elevii pot beneficia de masă şi cazare gratuite în cantinele şi internatele şcolare.

În plus, după finalizarea celor trei ani, absolvenţii vor avea posibilitatea să-şi continue studiile liceale, ei putând să fie admişi în clasa a XI-a.