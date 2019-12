Rugby seniori

Aflați la al doilea sezon de la reînființarea echipei de seniori, rugbiștii de la Gura Humorului au încheiat prima parte a Diviziei Naționale de Seniori (DNS) pe ultimul loc, cu doar 2 puncte, obținute în urma unui rezultat de egalitate în derbiul Bucovinei, restul de șase meciuri fiind pierdute fără obținerea vreunui punct. Fără îndoială nu a fost un tur reușit, însă cei care se ocupă de echipă subliniază că prioritatea la acest moment este legată de continuitate, de participarea la toate meciurile și de pregătirea juniorilor tripli campioni naționali pentru a face pasul la seniori, fapt care se va întâmpla chiar din 2020.

Scurtă radiografie a turului

Managerul jucător Ștefăniță Rusu a făcut o scurtă radiografie a turului. El a subliniat că se mai puteau obține puncte cel puțin în două meciuri:

„La Arad și la Grivița realitatea din teren a fost ușor diferită față de scorurile finale. Cel puțin la Arad am condus la pauză, iar în a doua parte am fost în faze iminente de eseu, însă am pierdut pe mâna noastră cu 15-5. În meciul cu Suceava, terminat 13-13, unul al orgoliilor, a fost un scor echitabil, noi am avut o grămadă mai bună, dar ei au fost peste noi pe treisferturi. Am avut și meciuri proaste, mai ales cel de acasă, cu Bârladul, când am încasat 80 de puncte. Aș vrea să mai subliniez și meciul bun din ultima etapă, de pe terenul liderului, unde am înscris trei eseuri, și, deși am pierdut la Petroșani, cred că acea partidă ne-a ridicat moralul și ne face să fim mai optimiști pentru retur. Am văzut că se poate și că putem juca aproape de nivelul liderului incontestabil al campionatului”.

Reunirea lotului va avea loc în jurul datei de 15 ianuarie, însă până atunci jucătorii continuă să facă pregătire individuală, la sală.

Un program aparent mai facil în retur

Managerul Rusu a arătat că perioada verii anului trecut a fost nefastă pentru lot, mulți membri ai echipei plecând sezonier la muncă în străinătate, astfel că lotul nu a fost omogen nici la pregătire și nici la meciuri. Relațiile de joc s-au legat greu, abia spre finalul campionatului, când adversarii au fost mult prea puternici.

În retur, câțiva dintre actualii juniori U 18 vor avea deja împlinită vârsta de 18 ani și vor putea astfel să debuteze și în campionatul de seniori.

Ștefăniță Rusu a mai subliniat integrarea foarte facilă a doi jucători foarte tineri, abia trecuți de vârsta de 18 ani, Daraban și Drelciuc.

Cu referire la retur, humorenii au un program aparent mai facil, în sensul că vor juca pe teren propriu cu echipele mai accesibile.

„Începem cu două meciuri acasă, cu echipele Grivița București și CSU Arad, în care sperăm să ne luăm revanșa. Cred că se pot obține puncte din ambele meciuri, deși ambele echipe provin din orașe foarte mari și au avantajul că apar jucători mai mulți pe care îi pot legitima. Oricum, sponsorii noștri au înțeles că nu rezultatele sunt prioritare acum, astfel că nu avem presiune foarte mare, însă sigur că vrem ca în retur să adunăm mai multe puncte și să mai urcăm puțin în clasament”, a mai punctat Ștefăniță Rusu.

Echipa se bazează pe doi sponsori principali, DHL Expres România și BCR, și pe sprijinul Primăriei Gura Humorului.

Alături de echipa de la Gura Humorului se afla constant și George Straton - fost președinte al Federației Române de Rugby. George Straton este nu doar un sponsor important, ci și un pilon de susținere și sprijin în toate proiectele rugbistice de la Gura Humorului. Mai nou, proiectul RC Gura Humorului se bucură și de susținerea unor sponsori locali: Centru Medical Bucovina, AC Mobile SRL, Hotel Aldi, Hotel Simeria Class, Raitar SRL, Eurocert Bucovina SRL, Smart Creativ, Ursus, SC Adi - Gabi SRL, Vale Putna, Coffe Land.

Începând cu sezonul 2019/2020, s-a alăturat echipei și Albini Prassa - distribuitor oficial Tissot in Romania, ca parte a proiectului „Împreună pentru Rugby” pe care aceștia îl desfășoară.