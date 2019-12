... numai că înfloreşte întregul continent, nu doar toată ţara, cum ziceau versurile pe care le-au cântat probabil toţi copiii ţării. Culmea e că tocmai când nu ne mai aşteptam la aşa ceva, ne-am trezit şi noi că înflorim odată cu ţara şi că avem de trăit emoţii pe care chiar le uitaserăm: cele ale tragerii la sorţi ale meciurilor eliminatorii din cupele europene, varianta de primăvară. Aşa că ieri, după prânz, ne-am aşezat în faţa televizoarelor cu speranţe împărţite după inima şi caracterul fiecăruia dintre noi: care voia un adversar slab pentru clujeni, şi astfel să mai trecem de un tur, care voia un adversar cu nume, precum Arsenal ori Internazionale, adică unul care să asigure şi tribune pline, şi o ieşire demnă din Europa League pentru echipa din Cluj. N-a fost nici aşa, nici aşa. Adică ne-am pricopsit cu Sevilla, o echipă nu tocmai slabă, dar oricum departe de renumele celorlalte amintite aici. Pe de altă parte, faptul că Sevilla are în vitrină cinci exemplare ale trofeului acestei competiţii face din ea nu doar o mare specialistă în direcţia asta, ci şi un adversar mai periculos decât toate celelalte. Nu sunt însă sigur şi că o să aducă în tribune tot atâţia spectatori (deci bani!) cât ar fi adus, să zicem, Inter. Însă mai dă-i în mă-sa de bani, dacă e vorba de calificare: cred că oricine ar fi de acord cu încasări chiar de zero lei, dacă asta ar însemna calificarea în optimile competiţiei. Eu cred că CFR chiar are şanse, fiindcă Sevilla nu are nici lotul şi nici jocul care să te sperie. Iar dacă revine, aşa cum cred şi sper, şi Ţucudean, atunci chiar sunt şanse de trecut de Sevilla. Dincolo, în Champions' League, unde e vorba de un cu totul alt nivel, sorţii chiar şi-au făcut de cap, aducând faţă în faţă nişte echipe care parcă nu meritau aşa o soartă. Meciuri cu adevărat palpitante se anunţă a fi Borussia Dortmund - PSG, Chelsea - Bayern şi Atletico Madrid - Liverpool. Barcelona a avut baftă cu carul, dând peste Napoli. Şi tot aşa şi Real, fiindcă nu cred că avându-l în faţa ochilor pe Pep nu o să-i dea lui City exact atât cât merită! Pariază cineva cu mine?