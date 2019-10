Celebrare

Anul Nou evreiesc a fost marcat pentru membrii Comunității Evreilor din Suceava cu tradiționalul sunet de șofar, în cadrul rugăciunii specifice acestui moment, oficiată, ieri, de ing. Daniel Blumenfeld. Pentru evrei, așa cum a subliniat rabinul Rafael Shaffer, această zi este este una de „evaluare anuală”. „Fiecare din noi în parte este evaluat cum și-a îndeplinit menirea în anul care a trecut, iar sentința sunt resursele pe care le va primi pentru anul ce vine: viață, sănătate, prosperitate. Toți împreună suntem scrutați dintr-o privire și după faptele noastre este decisă soarta cetății și chiar a țării în care trăim. O zi în care ne putem elibera de sub jugul inerției. O zi în care ne putem muta viața pe un făgaș mai bun”, a arătat rabinul Schaffer, în mesajul său pentru evreii din România.

Învăţăturile iudaice spun că, de Anul Nou, Dumnezeu îi înscrie în Cartea Vieţii doar pe cei care sunt în mod absolut buni. Cei clar nelegiuiţi sunt trecuţi în Cartea Morţii, iar toţi ceilalţi, marea majoritate, sunt clasificaţi ca „Beinonim” (la mijloc), soarta lor urmând a se hotărî pe baza acţiunilor pe care le întreprind în următoarele zece zile. În cele zece zile de pocăință, până la Ziua Ispășirii, Iom Kipur, evreii au timp să-şi ceară iertare pentru greşelile făcute şi să se străduiască să le răscumpere cu fapte bune, care pot atârna greu în balanţa cu care Dumnezeu îşi cântăreşte hotărârile până la ratificare.

Ca obiceiuri, de Roș Hașana se face eliberarea simbolică de păcatele comise peste an, prin aruncarea de bucățele de pâine într-o apă curgătoare, și o masă tradițională, la care se mănâncă miere cu mere pentru ca anul să fie dulce, rodii, curmale şi cap de peşte, acesta din urmă pentru a fi mereu în frunte, şi nu la coadă. Rodia se consumă pentru că are 613 de semințe, câte una pentru fiecare mitzvot (principiu moral, în religia evreiască) și pentru că există convingerea că faptele bune pe care le poate face un om, în decursul unui an, sunt la fel de numeroase ca și semințele din rodie. Urările obișnuite sunt „Shaná Tová” (Un an bun) sau „Shana Tová u-Metuká” (Un an bun și dulce).

În tradiția evreiască, sunt patru ani noi în perioade diferite a anului: anul nou religios, anul nou civil (al regilor), anul nou al pomilor și un an nou pentru animale și donații.

Modul de calcul al calendarului iudaic face ca Anul Nou evreiesc să nu aibă o dată fixă; cade în septembrie sau la începutul lunii octombrie, în a 162-a zi după prima din zilele Paștelui. Conform calendarului mozaic, anul care a început ieri este 5780.