Investiţii şi reparaţii

Realizarea şoselei de centură a municipiului Fălticeni va fi scoasă la licitaţie pe SEAP în cursul acestei luni, a anunţat, ieri, la Suceava, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc. El a precizat că investiţia are finanţarea asigurată, conform procedurii uzuale la Ministerul Transporturilor, anume bugetarea multianuală a proiectelor de infrastructură.

Construcţia unei rute ocolitoare a municipiului Fălticeni este aprobată încă din martie 2009, de către fosta Companie Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale (CNADN), actualmente Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Atunci a fost în discuţie o şosea cu o lungime de aproximativ şase kilometri, cu patru benzi de circulaţie, care să pornească din zona intersecţiei Stibina, pe Drumul Miresei până la intersecţia cu Baia, apoi pe Drumul Hoţilor, Poarta Rădăşenilor şi până la podul Sucevei, peste râul Şomuz. Investiţia era estimată la 28-30 de milioane de euro.

Discuţiile despre şoseaua de centură a municipiului Fălticeni au fost reluate în această primăvară, între ministrul Transporturilor, responsabilii companiei naţionale de drumuri şi primarul de Fălticeni, Cătălin Coman. Ministrul a subliniat că toate termenele de investiţii pe care şi le-a asumat până acum au fost respectate, „ba chiar unele au fost devansate”. De asemenea, el a spus că n-a avut nici un fel de plângeri nici din partea colegilor de partid: „Până în momentul de faţă nu am avut reproşuri din partea colegilor din partid, tot ce mi s-a cerut am făcut, am lucrat, sunt pe şantiere, urmărim obiectivele de investiţii”.

În cadrul vizitei de ieri, ministrul Transporturilor i-a amintit şefului Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Iaşi, Ovidiu Laicu, faptul că s-a angajat ca în acest an să execute lucrări de asfaltare pe 180 de km de drumuri naţionale de pe raza judeţului Suceava. Răspunsul lui Ovidiu Laicu a fost că din această lună se vor face asfaltări pe DN 2E segmentul Păltinoasa – Marginea şi pe DN 17B Chiril – Vatra Dornei. Pentru covoarele asfaltice pe DN 17 şi DN 17A contractele se vor semna la sfârşitul lunii iulie, potrivit lui Laicu. ”Singura problemă sunt precipitaţiile. Au fost 43 de zile de precipitaţii care ne-au blocat. Cel mai mare duşman al nostru, al constructorilor de drumuri, este apa”, a spus Ovidiu Laicu. El a mai declarat că în maximum o lună de zile se va turna covor asfaltic şi se va face marcarea drumul de la Cumpărătura până la limita cu judeţul Iaşi şi mai departe până la Castelul de apă, la intersecţia cu şoseaua spre Roman.