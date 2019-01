La Cluj-Napoca

Ediţia din acest an a celei mai mari competiţii de robotică pentru elevi de liceu din ţară - „BRD FIRST Tech Challenge România” - a adunat laolaltă 145 de echipe de tineri, determinaţi să impresioneze prin idei inovatoare, imaginaţie şi concepte originale.

Au construit roboţi de la zero, aceştia având ca sarcină umplerea unui container cu minerale preţioase, aur şi argint, culese de pe o altă planetă, simbolizate de cuburi galbene şi bile albe din plastic.

Suceava a fost reprezentată de patru echipaje: Circuit Dealerz - Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava, Filantronics - Liceul Teoretic „Filadelfia” Suceava, StefTech - Colegiul Naţional Militar ”Ştefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, Future Tech - Liceul Teoretic „Ion Luca” Vatra Dornei.

Aceştia au intrat în arena din Cluj-Napoca, la faza regională a competiţiei, dispuşi să povestească celor curioşi despre proiectele lor, despre robotică, tehnică şi inovaţie.

Miza cea mare este participarea la Campionatul Naţional de Robotică, care va avea loc la Bucureşti, pe 22-24 martie 2019, şi calificarea la Campionatul Mondial din SUA (aprilie 2019).

Demonstraţii captivante

Demonstraţiile au fost captivante pentru publicul de toate vârstele, mai ales pentru că tehnologiile au fost realizate de către liceeni.

Căpitanul echipei StefTech, de la Colegiul Naţional Militar ”Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, Cosmin Alexandru Timocel, elev în clasa a XI-a, a declarat, pentru https://ziuadecj.realitatea.net/,că echipa pe care o conduce, formată din 15 elevi, a lucrat trei luni pentru construirea robotului cu care a concurat la Cluj-Napoca, acesta având un cadru pe roţi, dotat cu două motoare, care s-a comportat neaşteptat de bine pentru o primă participare la o astfel de competiţie.

„Am depus multă muncă, am lucrat toţi împreună, e destul de greu să faci de la zero un astfel de robot, mai ales la început. Ne-am împărţit pe echipe, pe partea de informatică şi de construcţie. Ne-am concentrat pe braţul robotului, am reuşit să împingem minerale şi ne-a ieşit foarte bine. Liceul militar pe care îl reprezentăm este unul de matematică-informatică, materii stăpânite de membrii echipei. Fiind tot timpul împreună, am putut lucra la construirea robotului după ore şi ne-am putut organiza, ne-am spus ideile şi am reuşit să fim productivi. Mai avem nevoie de un mecanism la robot care să ne dubleze punctele”, a povestit elevul.

Profesorul de informatică Marius Măgurean, îndrumătorul echipei liceului din Câmpulung Moldovenesc, a spus că este foarte mulţumit de prestaţia elevilor, care au reuşit mai mult decât şi-au propus. „Am adunat 98 de puncte faţă de 80, cât ne-am aşteptat. Timpul lor liber la liceu este foarte limitat pentru că, învăţând într-un mediu militar, au foarte multe îndatoriri, mai multe decât elevii din mediul civil. Este destul de greu să găseşti elevi pe care să îi împarţi în mai multe locuri, dar noi am reuşit. Peste ani s-ar putea realiza un robot militar care ar putea fi folosit pe partea de recunoaştere a condiţiilor de luptă”, a afirmat profesorul.

Organizatorul concursului, Ana Popescu, a declarat că scopul competiţiei este apropierea elevilor faţă de materiile STEM, adică Ştiinţă, Tehnologie, Inginerie şi Matematică, ajutându-i să pună cap la cap informaţii din fizică şi matematică cu cele practice, să construiască roboţi, să tipărească piese 3D şi să le asambleze.