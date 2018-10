Măsură

Cea mai mare grădiniţă din municipiul Suceava, Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 9 din cartierul Burdujeni, a fost închisă, ieri, din cauza evoluţiei unui focar de meningită acută virală. În această unitate de învăţământ preşcolar sunt înscrişi 420 de copii, iar trei dintre aceştia, cu vârsta de 5 ani, din cadrul grupelor mari, au fost diagnosticaţi cu meningită. Sora unuia dintre copii, elevă la Şcoala Gimnazială Nr.10, este şi ea bolnavă. Copiii sunt internaţi în secţia de Boli Infecţioase din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava şi se află sub tratament.

„Date fiind potenţialul mare de contagiozitate al acestei afecţiuni, gradul mare de aglomeraţie al unităţii de învăţământ, aprovizionarea deficitară cu substanţe dezinfectante, Direcţia de Sănătate Publică Suceava a propus Inspectoratului Şcolar Judeţean emiterea unei decizii de închidere temporară a unităţii de învăţământ, pe perioada necesară efectuării operaţiunilor de dezinfecţie a întregii unităţi preşcolare”, a declarat directorul executiv al DSP Suceava, dr. Cătălina Zorescu. Ea a arătat că grădiniţa este supraaglomerată, fiind grupe şi de 37 de copii, în condiţiile în care o grupă are 23 de pătuţuri. Oficial, unitatea are 240 de locuri şi are înscrişi 420 de copii.

Dr. Zorescu a precizat că grădiniţa utiliza doar dezinfectate pe bază de clor, nu şi dezinfectante pentru mâini şi pentru suprafeţe, recomandabile la un număr atât de mare de copii. „La o unitate atât de aglomerată trebuie o atenţie sporită. Noi recomandăm cu insistenţă să nu se depăşească 20 de copii într-o grupă, însă numărul solicitărilor este foarte mare, părinţii insistă să le fie primiţi copiii pentru că nu au altă soluţie. Grădiniţa are personal medical foarte devotat, foarte implicat şi lucrurile sunt sub control”, a spus dr. Cătălina Zorescu. Ea a recomandat părinţilor să nu intre în panică şi să se prezinte la medicul de familie cu copiii, dacă aceştia prezintă simptome digestive. De asemenea, a recomandat conducerii grădiniţei să renunţe la jucăriile de pluş şi la toate tipurile de jucării care nu se pot dezinfecta.

Medicii se aşteaptă să apară şi alte cazuri de boală

Directorul grădiniţei, Dorina Dunăreanu, a declarat că imediat ce cazurile de boală au fost diagnosticate şi Direcţia de Sănătate Publică (DSP) a recomandat închiderea temporară a unităţii, Consiliul de Administraţie a decis ca măsura să fie aplicată fără întârziere, astfel că educatorii au anunţat părinţii încă din cursul dimineţii pentru a veni să ia copiii acasă. „La toate şedinţele cu părinţii am discutat ca, în cazul apariţiei unui focar de boală infecţioasă, să aplicăm imediat măsura închiderii unităţii. Părinţii au reacţionat imediat şi au început să vină după copii, fără nici un fel de probleme”, a declarat directorul Dorina Dunăreanu.

Ea a mai spus că dezinfecţia va fi făcută cu firme specializate, cu substanţe eficiente şi autorizate de Ministerul Sănătăţii, sub supravegherea personalului medical din unitate.

În ceea ce priveşte starea copiilor care s-au îmbolnăvit, şeful secţiei Boli Infecţioase din cadrul Spitalului de Urgenţă Suceava, dr. Monica Terteliu, a declarat că aceasta este bună, copiii reacţionând bine la tratament. Medicul infecţionist a explicat că evoluţia meningitei virale produse de enterovirus este atipică pentru această perioadă a anului deoarece este o boală care evoluează cu precădere vara. În opinia şefului secţiei Boli Infecţioase, cauza persistenţei virusului este vremea caldă din ultima perioadă. Pentru prevenirea bolii, dr. Terteliu recomandă respectarea cu stricteţe a măsurilor de igienă, în special spălarea mâinilor cu apă caldă şi săpun pentru că este vorba despre un virus cu transmitere digestivă.

Atât dr. Terteliu, cât şi dr. Cătălina Zorescu au declarat că se aşteaptă ca în perioada următoare să apară noi cazuri de boală, având în vedere numărul foarte mare de copii de la grădiniţa în care a apărut focarul de meningită, dar în acelaşi timp au precizat ferm că nu toţi copiii care au venit în contact cu un copil bolnav se vor îmbolnăvi neapărat.

Dr. Zorescu a mai spus că şi la Şcoala Gimnazială Nr. 10, situată în vecinătatea grădiniţei, s-au luat măsuri de dezinfecţie, s-au făcut aceleaşi recomandări ca la grădiniţă, mai puţin de închidere a unităţii deoarece „nu este cazul”.