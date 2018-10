Tradiţii

A X-a ediţie a Târgului de Toamnă „Produs în Bucovina” se deschide astăzi, la ora 14.00, şi va dura până duminică seara, pe esplanada Iulius Mall. Vizitatorii sunt aşteptaţi cu produse tradiţionale, preparate din carne, lactate, produse de panificaţie şi patiserie, zacuscă, diverse sortimente de tocană de toamnă, bere de casă, must, sucuri naturale, fructe, miere de albine şi produse apicole, legume, ciuperci şi murături, oferite de cei 30 de producători afiliaţi la Asociaţia „Produs în Bucovina” şi de 10 producători neafiliaţi. Iubitorii gastronomiei bucovinene se vor putea delecta cu mâncarea pregătită sub ochii lor, la grătar sau la ceaun. Ca în fiecare an, la standul „La Baciu” se vor pregăti porci la proţap, după reţete tradiţionale, în timp ce la cele două stâne din incinta târgului oaspeţii se vor reîntâlni cu balmoşul tradiţional şi cu alte mâncăruri specifice zonei. Iubitorii de dulciuri se pot opri la standurile cu prăjituri, torturi, cozonaci şi plăcinte sau la cele ale Direcţiei Silvice, cu fructe de pădure, dulceţuri şi gemuri din fructe de pădure.

Meşterii tradiţionali sunt prezenţi în număr de 31, de la olari şi sculptori, până la încondeietori de ouă, pictori şi marochinieri.

Program artistic bogat, cu formaţii şi interpreţi din judeţ

Pe parcursul celor trei zile de târg, interpreţi şi formaţii folclorice vor susţine un bogat program artistic. Vineri, 19 octombrie, de la ora 14.00 până la ora 20.00, pe scena amenajată pe esplanada Iulius Mall vor evolua, în ordine, Fanfara “Brazii Bucovinei” Sf. Ilie, Ansamblul folcloric „Trandafirul” Calafindeşti, Formaţia de dansuri „Balada Humorului” Gura Humorului, Ansamblul Artistic „Ciprian Porumbescu” Suceava, Ansamblul folcloric „Flori de Bucovina” Sadova

şi interpreţi ai cântecului popular din judeţ.

Programul folcloric al zilei de sâmbătă începe de la ora 13.00 cu Fanfara „Buninţi” Mihoveni şi continuă, până la ora 20.00, cu Formaţia de dansuri „Izvoraşul” Liteni, Ansamblul polonez „Mica Poiană” Poiana Micului, Formaţia de dansuri ucrainene „Cervona Kalena” Negostina, Grupul folcloric „Obcina stânişoarei” Mălini, Grup folcloric “Străjerii” Dolheştii Mici, Formaţia de dansuri „Mănăstirenii” Mănăstirea Humorului, Ansamblul folcloric „Pădureţul” Cacica şi interpreţi ai cântecului popular suceveni.

Duminică, tot de la ora 13.00, programul artistic este deschis de Fanfara „Stamate” Fântânele şi continuă cu Grup folcloric „Cetina” Vama, Formaţia de dansuri ucrainene „Kozaciok” Bălcăuţi, Ansamblul folcloric „Dor bucovinean” Botoşana, Ansamblul Artistic „Ciprian Porumbescu” Suceava, Grup vocal - instrumental „Piatra Şoimului” Câmpulung Moldovenesc, Formaţia de dansuri „Plaiurile Pojorâtei” Pojorâta, Grup vocal-instrumental „Dor bucovinean” Siret, Ansamblul folcloric „Arcanul” Fundu Moldovei şi interpreţi ai cântecului popular din judeţ.

Târgul este organizat de Consiliul Judeţean Suceava, Centrul Cultural "Bucovina”, Asociaţia ”Produs în Bucovina”, Asociaţia pentru Turism „Bucovina” şi Iulius Mall Suceava.