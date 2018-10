,,Crosul Toamnei”, ediția a VI-a

La sfârșitul săptămânii trecute s-a desfășurat, la Gura Humorului, cea de-a VI-a ediţie a ,,Crosului Toamnei”, în Săptămâna Europeană a Sportului #BeActive, activitate cuprinsă în proiectul Judeţean ,,Armonie şi Mişcare - Armonia culorilor şi sport pentru sănătate”. Competiţia sportivă a fost organizată pe grupe de vârstă şi sex: primar, gimnazial şi profesional, fete/băieţi, ţinând cont şi de particularităţile de dezvoltare şi de tipul de deficienţă al elevilor. Activitatea s-a desfăşurat în două locaţii distincte: curtea şcolii Centrului Școlar de Educație Incluzivă (CSEI) „Sf. Andrei” şi Parcul Ariniş. Alături de cei 150 de elevi ai şcolii organizatoare (CSEI „Sf. Andrei”), au participat şi 30 de copii de la Centrul de Servicii Multifuncţionale Gura Humorului şi 10 elevi voluntari de la Colegiul „Alexandru cel Bun” din localitate, coordonaţi de prof. Simfonia Onuţu. La finalul activităţii, câştigători au fost, în mod cert, toţi elevii participanţi, care au primit diplome de participare, iar elevii care au trecut primii linia de sosire au fost premiaţi cu diplome, medalii, tricouri şi şepci. Şi în acest an, activitatea se înscrie în cadrul evenimentului european ,,Săptămâna Europeană a Sportului #BeActive”, care s-a desfăşurat în perioada 23 - 30 septembrie. La nivel naţional, coordonator al evenimentului este Federaţia Română Sportul pentru Toţi, iar la nivel local, AJSPT Suceava, reprezentată de profesorul Mihai Androhovici, care a asigurat suportul logistic pentru buna desfăşurare a activităţii de la Gura Humorului (diplome, tricouri, medalii etc.). Coordonatorii proiectului, prof. Cătălina Poclitaru şi prof. Daniela Mihăilă, precum şi directorul CSEI „Sf. Andrei”, prof . Mihail Ciocoiu, doresc să mulţumească tuturor celor care au sprijinit acest eveniment cu tradiție la Gura Humorului.