Declaraţie

Deputatul liberal de Suceava Ioan Balan a atacat în termeni duri modul în care membrii actualei coaliţii PSD-ALDE înţeleg să guverneze România.

„Peticeala a devenit modul în care ţara este guvernată, în lung şi în lat, de când PSD şi ALDE exercită discreţionar şi nedemocratic puterea. Se peticesc legi proaste, nu cele vechi, ci chiar cele care au fost făcute chiar de ei, de marii experţi ai PSD şi ALDE. S-a peticit Legea salarizării, s-a peticit Codul fiscal, s-a peticit Legea învăţământului sau Legea sănătăţii. S-a peticit, culmea, până şi Legea pensiilor, chiar în stadiul de proiect, înainte să fie dezbătută şi adoptată de Parlament. În ciuda peticelilor, oamenii sunt în continuare nemulţumiţi de injusteţile sociale tot mai mari, de dezechilibrele de venituri şi de preţurile care par să nu se mai oprească din creştere”, a arătat Ioan Balan.

Parlamentarul sucevean spune că această peticeală s-a extins chiar şi în Guvern, de la prim-miniştri şi până la „cohorta” sutelor de miniştri şi secretari de stat, care ştiu să facă doar un singur lucru: să treacă pe la casierie pentru a-şi ridica lefurile generoase.

„Se peticesc decizii, se peticesc organigrame şi se angajează rudele, se peticesc promisiunile asumate în campania electorală. Bugetul este cel care are cele mai multe petice şi nu este departe momentul când acesta va crăpa. Deja veniturile mici şi prăduiala din cheltuieli ne arată că finalul anului va fi unul dezastruos. Bugetul s-a peticit în primul rând pentru a se asigura banii pentru pensii şi salarii, căci, în inconştienţa sa, Guvernul nu a prevăzut bani pentru pensii şi salarii tot anul. Bugetul de investiţii a crăpat încă din ianuarie, iar bugetul cu banii din fonduri europene nu există, pentru că din cauza improvizaţiilor, în România nu se construieşte nimic, nu se modernizează nimic. În tot acest timp, în Europa întreagă, guvernele aduc o undă de prosperitate şi de dezvoltare pentru cetăţeni”, a mai spus Ioan Balan.

„Cei mai săraci cetăţeni ai Uniunii Europene, fie că vorbim de olteni, dar mai ales de bucovineni, plătesc cele mai mari preţuri la utilităţi din Uniunea Europeană”

În ceea ce priveşte infrastructura, deputatul liberal spune că de aproape 6 ani totul este blocat, iar darea în folosinţă de noi autostrăzi este doar un vis frumos. Aceeaşi debandadă se înregistrează şi în transportul feroviar, dar şi în alte domenii cum ar fi serviciile.

„Drumuri şi autostrăzi nu se construiesc de mai bine de 6 ani. Nici măcar nu se peticesc acelea deja construite, iar cele care mai primesc câte o lopată de asfalt, mai bine n-ar primi, pentru că lucrările sunt făcute într-un total dispreţ faţă de banii românilor. Pe căile ferate cad sau deraiază trenurile, aceasta întâmplându-se pe rutele unde încă mai circulă trenuri şi nu au fost închise. Culmea culmilor este aceea că cei mai săraci cetăţeni ai Uniunii Europene, fie că vorbim de olteni, dar mai ales de bucovineni, plătesc cele mai mari preţuri la utilităţi din Uniunea Europeană. Și, de parcă nu ar fi îndeajuns că preţurile sunt cele mai mari, serviciile sunt şi cele mai proaste. Am privatizat resurse, am privatizat reţele de energie, am privatizat cu speranţa că vom beneficia de servicii mai bune”, a menţionat Ioan Balan.

Parlamentarul sucevean a dorit să ofere un exemplu concret şi îngrijorător, unul chiar din judeţul nostru: „În permanenţă reţele de energie se peticesc, câte un metru, câte doi metri, iar a doua zi reţeaua crapă la 2 metri distanţă. Nimănui nu-i trece prin cap să înlocuiască toată conducta sau poate că unii chiar sunt interesaţi să spargă asfaltul şi mâine şi poimâine şi în fiecare zi. Acesta este dispreţ faţă de români şi aceasta este România lucrului prost făcut. Atâta vreme cât nu vom ieşi din logica peticelii, ţara nu are cum să progreseze. Guvernul PSD-ALDE, cu Dragnea sau fără el, trebuie să plece. A afundat România în subdezvoltare şi a făcut o populaţie întreagă să se teamă de ziua de mâine”.