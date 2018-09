Fit challenge

Pe parcursul a trei luni de zile luni, suceveanul Alin Platec, antrenor de fitness, și eleva sa Ruxandra s-au antrenat intens, s-au luptat cu poftele alimentare și cu schimbarea stilului de viață pentru a-și atinge obiectivele stabilite înainte de începerea antrenamentelor.

A fost provocarea lansată de competiția Fit Challenge, organizată de Pro Nutrition, ediția a IV-a, în a cărei finală au fost selectați 10 antrenori de fitness din țară și 10 elevi - 5 fete și 5 băieți.

Tânărul Alin Platec, în vârstă de 23 de ani, și-a adjudecat locul I al concursului, eleva sa Ruxandra obținând cea mai spectaculoasă transformare în urma pregătirii fizice și a regimului alimentar propuse de Alin.

Alin este din Siret, iar de patru ani locuiește în Suceava. Este antrenor de fitness de un an și două luni, fiind concurentul cu cea mai puțină experiență din concurs.

„Echipa antrenor - elev a fost desemnată prin tragere la sorți, nu ne cunoșteam dinainte. Chiar am observat că eleva mea, Ruxandra, a fost puțin sceptică referitor la mine, ținând cont de experiența mea puțină. Însă am pus în valoare tot ce știu eu și am câștigat concursul. I-am făcut concurentei mele un program complet, de sport, nutriție, alimentație, suplimente. Ruxandra are 24 de ani și este din Sibiu, astfel că cea mai mare parte a programului a fost online. Ne-am înțeles foarte bine, am comunicat bine. Am fost o săptămână la Sibiu, unde am avut grijă să învețe să execute corect exercițiile, apoi am monitorizat-o online, ea îmi trimitea filmări, eu îi trimiteam scheme de alimentație și programe de antrenament și tot asa. Nu a fost ușor, dar a fost o provocare foarte frumoasă”, povestește Alin.

Acesta a încercat să-i mențină motivația Ruxandrei, mai ales că aceasta avusese și momente mai grele, din cauza programului foarte încărcat, în care zilnic avea programate câte două antrenamente.

De la 60 la 48 de kilograme

Ruxandra a pornit în program cu 60,8 kilograme, iar în ziua concursului avea 48,5 kilograme. Înainte de cele trei luni de concurs, în talie avea 72 de centrimetri, iar după măsura 59 de cm, la coapse avea 95 de cm inițial și 92,5 după program, fesieri 97,5 înainte și 86 după program.

Juriul a ținut cont de indicatorii: slăbire, tonifiere și câștig de masă musculară, iar premiile au fost pe măsura efortului - 10.000 de lei pentru Alin și 5.000 de lei pentru Ruxandra.

„Toți au avut rezultate frumoase, dar ale noastre au fost cele mai remarcabile. Festivitatea de premiere a fost la Dej și ne-am simțit foarte bine”, a mai povestit tânărul.

Pasiunea lui Alin pentru fitness a început în urmă cu cinci ani, când a intrat pentru prima dată într-o sală de antrenamente și și-a propus să se pregătescă în această direcție.

Cursuri de nutriționism a urmat în Italia, tânărul susținând că alimentația este importantă în proporție de 80% când e vorba de un stil de viață sănătos.

„Vreau să ajut oamenii să trăiască sănătos, este cea mai mare satisfacție dacă reușesc asta, mai presus de bani. Îmi propun să ajut cât mai multe persoane să-şi schimbe stilul de viaţă. Le voi explica importanţa alimentaţiei, a suplimentelor nutritive, rolul antrenamentelor. Vreau să le mulțumesc pentru sprijin celor de la SunGym și pentru ocazia oferită celor de la Pro Nutrition”, a mai arătat Alin.