Început de an şcolar

Primăria Fălticeni a alocat anul acesta o sumă de trei milioane de lei din bugetul propriu pentru lucrări de investiţii la unităţile şcolare din acest municipiu. Primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, a declarat că vara aceasta au fost realizate lucrări de modernizare, reabilitare şi igienizare la toate liceele, şcolile gimnaziale şi grădiniţele. „Ne apropiem de final. O parte din lucrările de investiţii programate în această vară sunt finalizate, o parte se apropie de final. Avem asigurări din partea constructorului că toate lucrările de igienizare şi modernizare la şcoli vor fi finalizate până la începutul anului şcolar”, a spus Cătălin Coman. El a precizat că la Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” sunt realizate două investiţii majore, respectiv reabilitarea terenului de sport, cu construirea unui zid de sprijin şi reconfigurare interioară, precum şi construirea unei noi săli de sport. De asemenea, Cătălin Coman a precizat că la Școala Gimnazială Nr. 2 este în curs procedura de achiziţie pentru finalizarea proiectării la o nouă cantină. „E o noutate pentru învăţământul fălticenean. La această şcoală se va construi o cantină având în vedere că are clase step by step. Am luat această decizie pentru că la început de an fiecare clasă încerca să-şi găsească tot felul de locuri în care să servească masa, mai mult sau mai puţin improprii, cu deranjul de rigoare pentru cadrele didactice şi copii. Acum suntem aproape de finalizare cu proiectarea şi sperăm ca anul acesta, în toamnă, să înceapă această investiţie, iar anul viitor copiii să mănânce la cantina şcolii, care va fi în curtea interioară”, a spus primarul din Fălticeni. El a adăugat că şi la Școala Gimnazială nr. 3 au fost realizate lucrări de modernizare şi reabilitare, la care se adaugă şi achiziţionarea de mobilier nou pentru clasa zero „step by step”. Coman a mai spus că la Colegiul Naţional „Nicu Gane” a fost schimbat acoperişul la clădirea internatului şi se lucrează la centrala termică, în timp ce la Colegiul Agricol se modernizează unul din corpurile de clădire unde a funcţionat internatul şi se lucrează la construirea unui gard exterior, care va împrejmui atât clădirea şcolii, cât şi livada. Nu în ultimul rând, el a precizat că şi la Colegiul "Mihai Băcescu" au fost realizate lucrări de modernizare şi reabilitare, inclusiv achiziţionarea de mobilier pentru cabinetele de fizică şi chimie, precum şi la vestiarul sălii de sport. „Și anul acesta au fost realizate investiţii la toate unităţile de învăţământ. În mare parte sunt finalizate, dar şi celelalte vor fi gata la începutul anului şcolar”, a spus Cătălin Coman. El a amintit că Primăria Fălticeni a semnat anul acesta contractele de finanţare pentru lucrările de îmbunătăţire a infrastructurii la două instituţii de învăţământ din Fălticeni, respectiv „Reabilitarea termică Școala Gimnazială Ioan Ciurea” şi “Reabilitarea termică a internatului (Cămin C2) – Colegiul Tehnic Mihai Băcescu”, valoarea investiţiilor fiind de circa 6,5 milioane de lei.